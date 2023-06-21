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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|سعر بوجاتي شينتوديتشي الخارقة.. تفاصيل 5 عربيات جديدة موديل 2023

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أحدث أسعار ميتسوبيشي اكليبس كروس الجديدة في مصر

تعتبر السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023  واحدة من أِهر إصدارات الكروس أوفر الرياضية بالسوق المصري، وتتوفر بـ 4 فئات هي INSPORT GLX و INSPIRE GLS ، و INSTYLE GLS و GLX 4WD.

 

الأجمل في 2023.. سعر بوجاتي شينتوديتشي الخارقة

تكريما لذكرى تأسيس شركة صناعة السيارات الفرنسية، تعتبر سيارة بوجاتي شينتوديتشي، نموذجا محدود الإنتاج من تشيرون، وأخف بمقدار 44 رطلاً منها، ولكنها تحتوي على نفس المحرك رباعي الشاحن التوربيني المميز للسيارات الخارقة، ويعني اسم "شينتوديتشي" رقم 110 باللغة الإيطالية.

 

أحدث أسعار دايو ليجانزا في سوق المستعمل.. صور

شهدت السيارات المستعملة زيادة في الإقبال على شرائها مؤخراً، ويرجع ذلك لزيادة أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة، بسبب العديد من الأزمات العالمية مثل النقص في أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً التي صاحبت الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة لنقص بعض قطع الغيار.

 

تويوتا وفولكس فاجن.. أسعار 5 سيارات جديدة موديل 2023

يشهد سوق السيارت تحديثات مهمة لقائمة الموديلات والأسعار بصفة مستمرة، ويضم السوق المصري العديد من الإصدارات الجديدة في فئات الكروس أوفر والهاتشباك والسيدان.

 

لامبورجيني ترفض تقنيات أودي التوأم لتطوير خليفة هوراكان

قالت لامبورجيني إن الأرباح القوية والمبيعات القياسية سمحت لها بإنشاء خليفة هوراكان دون الحاجة إلى الشراكة مع أودي لتقاسم أعباء تكاليف التطوير.

 

ميتسوبيشي إكليبس كروس بوجاتي شينتوديتشي دايو ليجانزا فولكس فاجن تويوتا

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