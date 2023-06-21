حدث ليلاً|التأمينات تزف خبرًا سارًا لـ أصحاب المعاشات قبل العيد.. وروسيا تصد هجومًا للقوات الأوكرانية على محور تورسكي

نشر “صدى البلد” الإخباري العديد من الموضوعات والأخبار المهمة، التي حدثت على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023، ولعل أبرزها:

قبل عيد الأضحى.. التأمينات تزف خبرًا سارًا لـ أصحاب المعاشات| فيديو

روسيا تصد هجومًا للقوات الأوكرانية على محور تورسكي

سباق مع الزمن.. جهود البحث عن الغواصة المفقودة تتواصل لليوم الرابع

منتخب السنغال يهزم البرازيل 4-2 في مباراة ودية

شدة خفيفة.. محمد الشناوي يكشف تفاصيل خناقته مع كهربا

سيدة تتهم الشرطة بقتل زوجها .. مصدر أمني يكشف حقيقة الواقعة

طلع قريبها.. مفاجآت غير سعيدة تنتظر مصوّر سيدة الفستان الأزرق

موعد صرف معاشات يوليو| استعدادات مكثفة للصرف قبل إجازة الأضحى المبارك