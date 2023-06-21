حملة للاطمئنان على توفير أرصدة السلع التموينية واللحوم بـ سيناء

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، حملة رقابية على الأسواق ،للاطمئنان علي توفر الأرصدة من السلع التموينية بشركة الجملة و ارصد السلع الأخري ومتابعة ومدى توافر كميات من اللحوم والاضاحي بالشوادر والمنافذ بأنواعها ،مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بناءا على تكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

احتياطي السلع:



حيث قام أعضاء الحملة بعمل جولة تفقدية برئاسة اماني رسلان مدير عام مديرية التموين شمال سيناء، وبصحبتها الأجهزة الرقابية ، وقد تم متابعة الأسواق، والتأكد من توفر إحتياطي من السلع الغذائية يكفي من ثلاثة الي سبعة أشهر

إلى جانب التأكيد على توافر كميات من اللحوم الطازجة والمجمدة بأنواعها بكميات كافية وأسعار منافسة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لشراء الكميات التي تكفي استهلاك الاسرة .