فاروق جعفر يكشف أخر تطورات مفاوضات الزمالك ونجله سيف

كشف فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، آخر تطورات مفاوضات نادي الزمالك مع نجله سيف جعفر، لتمديد عقده مع الفريق.

وقال فاروق جعفر في تصريحات تليفزيونية: “لازالت المفاوضات مستمرة بين سيف جعفر ونادي الزمالك بشأن تمديد عقده مع الفريق”.

مفاوضات الزمالك وسيف جعفر

وأوضح: "الطرفان لم يتوصلا حتى الآن لاتفاق نهائي، لكن المفاوضات تسير بشكل جيد للغاية، والأقرب هو استمراره مع الفريق في الموسم المقبل".

وتابع: "أرى أن الأفضل أن يحافظ الزمالك على أبناء النادي لأنهم كانوا سببا في حصد الألقاب في الموسمين الماضيين".

وأضاف: "كارلوس أوسوريو المدير الفني هو المسؤول عن تحديد احتياجات الزمالك، و من المفترض أن يرى اللاعبين بشكل أفضل في الفترة المقبلة".