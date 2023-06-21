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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أهم الإسعافات الأولية عند التعرض للتسمم.. تعرف عليها

التسمم
التسمم

يتعرض الكثير من الأشخاص للتسمم الغذائي، ويبدأ الجميع فى التساؤلات عن الاسعافات الأولية. 

 

فى إطار هذا قال الدكتور مدحت عبد الحليم استشاري الكلي، أن الإسعافات الأولية في حالة التسمم الغذائي تعتبر أمرًا مهما وحيويًا للحد من تأثير التسمم وتحسين فرص النجاة والتعافي. وفيما يلي بعض الإرشادات العامة للإسعافات الأولية في حالة التعرض للتسمم الغذائي. 

1- الحفاظ على الترطيب: يتعين على الشخص المصاب بالتسمم الغذائي شرب الكميات الكافية من الماء والسوائل الأخرى لمنع الجفاف ولتخفيف الأعراض.

2- تجنب تناول المزيد من الطعام: يجب تجنب تناول أي طعام آخر حتى يتم التحقق من سلامته.

3- الاتصال بالطبيب: يجب الاتصال بالطبيب على الفور إذا كانت الأعراض خطيرة أو إذا كان المصاب يعاني من صعوبة في التنفس أو الوعي.

4- تقليل الأعراض: يمكن استخدام بعض الأدوية المسكنة لتخفيف الأعراض الشديدة مثل الصداع والغثيان والتقيؤ.

5- العلاج: يمكن أن يحتاج الشخص المصاب بالتسمم الغذائي إلى العلاج بالمضادات الحيوية أو العلاج الداعم حسب الحالة والتشخيص الطبي.

6- الوقاية: يمكن تجنب التعرض للتسمم الغذائي عن طريق تجنب تناول الأطعمة غير الصحية أو الفاسدة والتأكد من نظافة الأطعمة والمشروبات والأدوات المستخدمة في تحضير الطعام.

الاسعافات الاولية الإرشادات العامة الشخص الصحي

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