عضو بالشيوخ: الحوار الوطني يشهد مساحات مشتركة بين الجميع

قال عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ، إنّ الحوار الوطني يشهد مساحات مشتركة بين الجميع بشكل لا يمكن تخيله، موضحًا: "الرئيس عبدالفتاح السيسي قال إن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وهذا المبدأ أراه متحققا داخل أروقة الحوار الوطني، والكل مشارك والهدف الأساس هو الوصول بمخرجات لصالح الوطن والمواطنين".

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي: "الكل مشارك من أرضية وطنية والكل بدأ يسمع ويصل إلينا، هنا ثقافة الحوار، نسمع ونشارك الآراء، أنا عضو في حزب مستقبل الوطن وأعلنت منذ اليوم الأول أنني سأدخل الحوار الوطني ولست متمسكا بأفكاري، ومستعد كحزب أن أتقبل أفكار الآخرين إن رأيتُ فيها إنها لمصلحة الوطن والمواطنين".

وتابع عضو مجلس الشيوخ: "أكاد أزعم أن الجميع في الحوار الوطني اتفق على أن الزيادة السكانية تستلزم زيادة أعداد مجلسي النواب والشيوخ، ولكن هناك اختلافات بوضع محددات هذه الزيادة،مثل أرقام الزيادة، والأساس الذي سنرفع العدد بناءً عليه، ويجب أن تكون لدينا إحصائية حقيقية من الأجهزة الرسمية للدولة بعدد سكان مصر، وبناءً عليه نضع العتبة الانتخابية، ومن ثم، نقوم بتقسيم الدوائر".