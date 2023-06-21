عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

أول أيام الصيف| سقوط أمطار على تلك المناطق.. وتحذيرات عاجلة للمواطنين

صدى البلد

تغير المناخ: 

سيادة موجات الأشعة الشمسية قصيرة الموجة "الأخطر"

البداية الرسمية للصيف الفلكي في مصر وهو من أطول ايام السنة بــ 14 ساعة و 4 دقائق نهار

الأرصاد:

نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد

 

أكد الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 الموافق 14 بؤونة 1739، هو البداية الرسمية للصيف الفلكي في مصر ، وهو من أطول أيام السنة بــ 14 ساعة و 4 دقائق نهار وأقل من 10 ساعات ليل .

وقدم "فهيم" خلال تصريحات له، عدة نصائح للمواطنين والمزارعين من أهمها ...
 

- الابتعاد قدر الإمكان عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خاصة اثناء الظهيرة بسبب سيادة موجات الاشعة الشمسية قصيرة الموجة "الاخطر" ، حيث تكون الأشعة الشمسة عمودية وقوية وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكاً أقل من الغلاف الجوي.

- إجراء ريات سريعة (على الحامي) قبل بداية ارتفاع الحرارة وذلك للأراضي والمحاصيل (فاكهة – خضر – محاصيل حقلية) التى تروي بالغمر مع قصر الفترة بين الريات وعلى ان يكون الري "فقط" في الصباح الباكر والإبتعاد تماماً على الري وقت الظهيرة.

- لعلاج التنفيل (تساقط الزهر والعقد الصغير) فى الخيار والطماطم والباذنجان، الرش صباحاً بمحفزات النمو والأحماض الامينية الحرة (وخاصة الحمض برولين وهيدروكسي برولين) والعناصر الصغرى وخاصة الحديد والمنجنيز والزنك + سليكات البوتاسوم. ووقف الازوت و اضافة نترات البوتاسيوم.

- الخضر الصيفية الثمرية : الرش ضد العنكبوت الأحمر يليه الرش بنترات أو سترات البوتاسيوم .

- يمكن إجراء الرش بالزيوت المعدنية الصيفية او الصابون البوتاسي على أشجار الفاكهة والابتعاد تماما اثناء الموجات الحارة عن الرش بالمبيدات الكيماوية الجهازية لأنها تعمل علي استنزاف اكبر لطاقة النبات.

- لحماية ثمار المانجو فيمكن الرش على الثمار (فقط) بمحلول مخفف من الجير المطفي بمعدل  20جم/ لتر (2%) وخاصة للثمار المتواجدة فى جانب الشجرة القبلي والشرقي والغربي (المعرضة للشمس) ويمكن الرش بمحلول "بيورشات" المتكون من كربونات الكالسيوم أيضاً ، وكذلك ثمار الرمان.

- فحص مصائد الحشرات لـ "دودة عناقيد العنب" الجيل الثاني والثالث فى بساتين العنب على العناقيد لاشجار العنب وكذلك فراشة الياسمين على الزيتون على البراعم الجديدة لدورة النمو الربيعية على الزيتون.

- فحص نخيل التمر واجراء الرشات الضرورية ضد دودة البلح الصغرى.

- إجراء الرشات الوقائية ضد البياض الزغبي على القرعيات والريحان (اكسي كلورو النحاس مع مانكوزيب).

- فحص كل زراعات الذرة فى الصعيد للتأكد من عدم اصابتها "بدودة الحشد" نظراً لتهيأ الظروف المناخية لبداية أجيال الصيف من هذه  الحشرات على زراعات الذرة والقصب بالتحديد وكذلك الذرة الرفيعة بالصعيد.

طقس معتدل الحرارة

 

وكشفت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أنه يسود طقس معتدل الحرارة في ساعات الصباح الأولى، بينما يكون حارا على مختلف المحافظات مع تقدم ساعات النهار، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية  وشمال الصعيد.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية، أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على سواحل مصر الشمالية والغربية، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على المحافظات كافة.
 

وأشارت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع تعرض مناطق «القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر» إلى نشاط للرياح، والتي تكون في بعض الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد.

ونوهت بوجود فرص لسقوط الأمطار، اليوم الأربعاء، والتي تكون خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتبرني زي أختك.. طالبة التجارة قبلت يده ولكنه اعتدى عليها لنصف ساعة

هز الوسط الفني.. نجم شهير يتخلص من حياته ويترك رسالة

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا للزمالك

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

البنك المركزي يعلن تعطيل العمل في الجهاز المصرفي الأسبوع المقبل ..لهذا السبب

غدا.. البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة في البنوك

ترشيحاتنا

قصة ماء زمزم.. والحكمة من قيام هاجر بالسعي سبعة أشواط

ندفنهم .. روسيا تهدد بتدمير لندن في تصعيد خطير

موعد صرف المعاشات شهر يوليو 2023

البحوث الفلكية: فصل الصيف يبدأ في الساعة 6 مساء

الضحايا ربة منزل و6 مصابين.. كردون أمني لرفع أنقاض الحوش المنهار بقنا

الزمالك اليوم .. مفاوضات لـ ضم نجم فيوتشر | وتطور في غرامة كهربا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبناء الفنانين يخطفون الأنظار.. نجل كريم عبد العزيز فى العرض الخاص لـ بيت الروبي.. وابنة حلمي بكر تظهر فى عمر الثامنة

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

قائد طائرة يهبط فجأة على طريق سريع بأستراليا.. ماذا حدث للركاب؟

همضي بشروط| عروض جعلت حسين الشحات يتمرد على الأهلي.. والنادي يمهله أسبوعا

فيديو

مفاجأة سارة تنتظر الجنيه.. ماذا يحدث في اجتماع المركزي المقبل؟

تطورات فيديو رقص سيدة الفستان الأزرق.. المصور والناشر طلع قريبها «فيديوجراف»

سر الزوجة العرفي.. اعترافات محامية وطبيب وراء جريمة الساحل

تراجع غير مسبوق يضرب الذهب وتفاصيل سعر الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ