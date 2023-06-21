أول أيام الصيف| سقوط أمطار على تلك المناطق.. وتحذيرات عاجلة للمواطنين

تغير المناخ:

سيادة موجات الأشعة الشمسية قصيرة الموجة "الأخطر"

البداية الرسمية للصيف الفلكي في مصر وهو من أطول ايام السنة بــ 14 ساعة و 4 دقائق نهار

الأرصاد:

نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد

أكد الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 الموافق 14 بؤونة 1739، هو البداية الرسمية للصيف الفلكي في مصر ، وهو من أطول أيام السنة بــ 14 ساعة و 4 دقائق نهار وأقل من 10 ساعات ليل .

وقدم "فهيم" خلال تصريحات له، عدة نصائح للمواطنين والمزارعين من أهمها . ..



- الابتعاد قدر الإمكان عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خاصة اثناء الظهيرة بسبب سيادة موجات الاشعة الشمسية قصيرة الموجة "الاخطر" ، حيث تكون الأشعة الشمسة عمودية وقوية وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكاً أقل من الغلاف الجوي.

- إجراء ريات سريعة (على الحامي) قبل بداية ارتفاع الحرارة وذلك للأراضي والمحاصيل (فاكهة – خضر – محاصيل حقلية) التى تروي بالغمر مع قصر الفترة بين الريات وعلى ان يكون الري "فقط" في الصباح الباكر والإبتعاد تماماً على الري وقت الظهيرة.

- لعلاج التنفيل (تساقط الزهر والعقد الصغير) فى الخيار والطماطم والباذنجان، الرش صباحاً بمحفزات النمو والأحماض الامينية الحرة (وخاصة الحمض برولين وهيدروكسي برولين) والعناصر الصغرى وخاصة الحديد والمنجنيز والزنك + سليكات البوتاسوم. ووقف الازوت و اضافة نترات البوتاسيوم.

- الخضر الصيفية الثمرية : الرش ضد العنكبوت الأحمر يليه الرش بنترات أو سترات البوتاسيوم .

- يمكن إجراء الرش بالزيوت المعدنية الصيفية او الصابون البوتاسي على أشجار الفاكهة والابتعاد تماما اثناء الموجات الحارة عن الرش بالمبيدات الكيماوية الجهازية لأنها تعمل علي استنزاف اكبر لطاقة النبات.

- لحماية ثمار المانجو فيمكن الرش على الثمار (فقط) بمحلول مخفف من الجير المطفي بمعدل 20جم/ لتر (2%) وخاصة للثمار المتواجدة فى جانب الشجرة القبلي والشرقي والغربي (المعرضة للشمس) ويمكن الرش بمحلول "بيورشات" المتكون من كربونات الكالسيوم أيضاً ، وكذلك ثمار الرمان.

- فحص مصائد الحشرات لـ "دودة عناقيد العنب" الجيل الثاني والثالث فى بساتين العنب على العناقيد لاشجار العنب وكذلك فراشة الياسمين على الزيتون على البراعم الجديدة لدورة النمو الربيعية على الزيتون.

- فحص نخيل التمر واجراء الرشات الضرورية ضد دودة البلح الصغرى.

- إجراء الرشات الوقائية ضد البياض الزغبي على القرعيات والريحان (اكسي كلورو النحاس مع مانكوزيب).

- فحص كل زراعات الذرة فى الصعيد للتأكد من عدم اصابتها "بدودة الحشد" نظراً لتهيأ الظروف المناخية لبداية أجيال الصيف من هذه الحشرات على زراعات الذرة والقصب بالتحديد وكذلك الذرة الرفيعة بالصعيد.

طقس معتدل الحرارة

وكشفت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أنه يسود طقس معتدل الحرارة في ساعات الصباح الأولى، بينما يكون حارا على مختلف المحافظات مع تقدم ساعات النهار، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية، أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على سواحل مصر الشمالية والغربية، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على المحافظات كافة.



وأشارت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع تعرض مناطق «القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر» إلى نشاط للرياح، والتي تكون في بعض الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد.

ونوهت بوجود فرص لسقوط الأمطار، اليوم الأربعاء، والتي تكون خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء.