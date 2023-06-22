لـ أطباء العلاج الطبيعي.. احذر هذه الأفعال تعرضك للوقف من الخدمة

حدّد قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، والاجراءات اللازمة قبل الممارسة ، والتي يتمثل أبرزها في حلف اليمين أمام وزير الصحة، إلى جانب عدد من العقوبات لممارسي العلاج الطبيعي المخالفين لأحكام وإجراءات القانون .

نص القانون على أنه لا يجوز لمن قيد اسمه بالسجلات المشار إليها مزاولة مهنة العلاج الطبيعي إلا بعد حلف يمين أمام وزير الصحة أو من ينيبه بأن يؤدى مهنته بأمانة وأن يحافظ على سر المهنة.



و على من يزاول العلاج الطبيعي وضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعي بناء على التقرير الطبى الكتابى الصادر من الطبيب المعالج، وأن يكون على اتصال دائم به، ويتبادل الرأى معه في شأن استمرار العلاج، ويكون الاتصال فوريا إذا ظهرت على المريض أعراض جديدة غير التى أثبتها فحص الطبيب المعالج من قبل.

عقوبات مُخالفي العلاج الطبيعي

يعاقب تأديبيًا كل من زاول مهنة العلاج الطبيعى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو العرف والتقاليد المرعية أو خرج على مقتضياتها، وتكون العقوبات التأديبية كالآتى:

١ - الإنذار.

٢ - الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين.

٣ - شطب الاسم من السجل المعد لذلك بوزارة الصحة.