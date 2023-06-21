قبل تصريحات الفيدرالي الأمريكي.. مفاجأة في أسعار الدولار عالمياً

ارتفع الدولار، اليوم الأربعاء قبل أن يتحدث جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ، أمام الكونجرس، ومن المتوقع أن تعكس تصريحاته تشديد السياسة النقدية.

واستقر مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا عند 8.7 بالمئة في مايو رغم آمال بتراجعه عن مستواه في أبريل.

وصعد الجنيه الإسترليني لفترة وجيزة 0.3 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.2803 دولار قبل أن يستقر عند 1.2765 دولار.

كما ارتفع على نحو طفيف مقابل اليورو والين مع مراهنة المتعاملين على أن بنك إنجلترا سيرفع الفائدة. وتضع الأسواق في اعتبارها احتمال رفع الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس أخرى إلى ذروة عند ستة بالمئة خلال 12 شهرا.

وتماسك اليورو عند 1.0914 دولار في المعاملات الأسيوية، بينما انخفض الين على نحو طفيف إلى 141.80 مقابل الدولار.

وانخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر مقابل الدولار عند 7.1987 في المعاملات المحلية فيما تجاوز اليوان في المعاملات الخارجية 7.2 مقابل الدولار.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.9 بالمئة مساء وسجل في أحدث التداولات 0.6786 دولار.