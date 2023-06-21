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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

البرلمان يوافق على استضافة مصر وكالة الفضاء الإفريقية

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 213 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر وكالة الفضاء الأفريقية الموقعة في القاهرة بتاريخ 24 يناير 2023.

كان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة في 13 يونيو الجاري، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الأفريقية والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۲۱۳ لسنة ۲۰۲۳ بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر وكالة الفضاء الإفريقية الموقعة في القاهرة بتاريخ ٢٤ يناير ۲۰۲۳ ، وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وتنفيذ السياسة والاستراتيجية الإفريقية في مجال الفضاء وتعزيز أنشطة توظيف تكنولوجيات الفضاء وتطبيقاتها من أجل الإسراع في عمليات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتحسين رفاهية المواطن الأفريقي.

كما تسهم هذه الاتفاقية في دعم صناعة الفضاء في مصر والتي سيكون لها دورا بارزا في دعم الاقتصاد القومى من خلال دعم وتنشيط الصناعات الصغيرة والمرتبطة بتكنولوجيا الفضاء، كما أن بيانات الأقمار الصناعية في وكالة الفضاء الإفريقية ستسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا ٢٠٦٣.

ويعد إنشاء وكالة فضاء إفريقية خطوة للمضي قدماً نحو تحقيق التنمية المعتمدة على المعرفة في إفريقيا، بعد نجاح مصر في استضافة مقر الوكالة تأكيد لمكانة مصر فى القارة الأفريقية والمراهنة الإفريقية على الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر فى مجال الفضاء والاستشعار عن بعد، واستخدام تكنولوجيا الفضاء في تحقيق التنمية المستدامة في القارة.

مجلس النواب الجلسة العامة وكالة الفضاء الأفريقية القاهرة المستشار الدكتور حنفى جبالى

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