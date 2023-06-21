سيارة آيرا الإيطالية الفارهة تباع بسعر 5.4 مليون جنيه| صور

كشفت شركة آيرا الإيطالية المتخصصة في صناعة السيارات الخارقة، عن طرازها الجديد الذى أطلق عليه أسم Sedan ، وهي سيارة كهربائية رياضية جديدة وجاءت لتنافس سيارة بورشه Taycan، ومرسيدس EQS.

سيارة آيرا الإيطالية الرياضية الفاخرة

سيارة آيرا الإيطالية الرياضية الفاخرة

تأتي سيارة Sedan الفارهة الجديدة بخطوط انسيابية ذات خصائص ديناميكا هوائية فائقة، بالإضافة الي احتوائها علي أبواب مجنحة، يمكن فتحها بشكل عكسي، ما يعطي منظر جذاب ومميز للسيارة الخارقة الجديدة من آيرا الإيطالية .

مقصورة سيارة آيرا الإيطالية الرياضية الفاخرة

محرك آيرا الإيطالية

تستمد سيارة آيرا الإيطالية الرياضية الفاخرة قوتها من محرك كهربائي ينتج قوة 800 حصان، وبها بطارية سعتها 120 كيلووات/ساعة، ويمكن لسيارة آيرا الإيطالية قطع مسافة سير بالشحنة الواحدة تصل الي 800 كم/ساعة، قبل الحاجة لشحنها مرة أخري .

سعر آيرا الإيطالية

سيارة آيرا الإيطالية الرياضية الفاخرة

وجدير بالذكر أن شركة آيرا الإيطالية ستقوم بطرح سياراتها الكهربائية Sedan الخارقة في الأسواق في عام 2026، وستقدم بسعر 160 ألف يورو، أي ما يعادل 5 ملايين و400 ألف جنيه مصري تقريبًا.