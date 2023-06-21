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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تكثيف جولات بعثة السياحة بسكن حجاج البري والاقتصادي في مكة المكرمة

حجاج البري والاقتصادي
حجاج البري والاقتصادي

كثفت لجان بعثة الحج السياحي من جولاتها التفقدية على أماكن إقامة حجاج البري والاقتصادي بمكة المكرمة , للإطمئنان على أحوال الحجاج والتأكد من توافر كافة الخدمات المتفق عليها بين الحاج وشركة السياحة بالسكن.

 و تتواجد اللجان على مدار الساعة بين حجاج البري والاقتصادي للتدخل الفوري لحل أية مشاكل تواجههم.

يأتي ذلك فى ضوء توافد حجاج بيت الله الحرام للأراضى المقدسة وفي إطار توجيهات وزير السياحة والآثار لبعثة الحج السياحى بالأراضى المقدسة يتفقد مقرات إقامة حجاج السياحة بمكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل يومى والاطمئنان على الحجاج لحين عودتهم بسلامة الله الى ارض الوطن .


وشددت سامية سامى رئيس بعثة الحج السياحي على اللجان الفرعية بمنطقة العزيزية والأحياء الواقعة بالنطاق الاشرافي والجغرافي للمنطقة بمكة المكرمة ، للمرور المتواصل ومتابعة مقار إقامة حجاج السياحة بتلك المناطق والمقابلة الشخصية مع الحجاج لسؤالهم عن أحوالهم.

وقد خصصت بعثة الحج السياحي لجنة دائمة بتلك المناطق ودعمتها بالمشرفين ذوي الخبرة , يأتي في ضوء توجيهات السيد وزير السياحة والآثار بالاهتمام الخاص بالحج البري والإقتصادي.

 وتشهد بعثة الحج السياحي تنسيقا كبيرا بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة التي تقوم كذلك بالتواصل على مدار الساعة مع شركات السياحة للإطمئنان على أحوال الحجاج .
وقد قامت  بعثة الحج السياحى بالتنسيق مع البعثه الطبيه المصريه لتوفير مقر لعيادة طبية لخدمة الحجاج بمنطقة العزيزية كما قامت بالتعميم في كافة أماكن إقامة حجاج البري والاقتصادي للإعلام بمقر العيادة الطبية لخدمة أكبر قدر ممكن من حجاج السياحة المقيمين بالمنطقة .

وشددت رئيس بعثة الحج السياحي على ضرورة التنسيق مع مشرفي أماكن الإقامة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لاستقبال الحجاج فور وصولهم وتوفير سبل الراحة والمعيشة بالسكن وإنهاء كافة إجراءات التسكين في سهولة ويسر وتذليل أي عقبات تواجههم.

 كما يتم توجيه جميع مشرفي الشركات السياحية ببذل أقصى جهد لخدمة حجاج السياحة كما تقوم اللجان الفرعية بالتأكد من توفير الباصات لهم لنقلهم من السكن الى الحرم والعكس والتأكد من توافر تلك البصات بمواقيت محددة للتوجه للصلاة بالحرم المكي وذلك وفقا لضوابط الحج السياحى لهذا الموسم .

و أكدت رئيس البعثة علي ضرورة تواجد كافة أعضاء اللجان بكافة مناطق تواجد حجاج السياحة على مدار الساعة والمرور على كافة مقرات إقامة حجاج السياحة بمكة المكرمة والمدينة المنورة والاطمئنان واستقبال كافة الشكاوى وحالات التائهين بالمقرات الرسمية الرسمى للبعثة أو عن طريق وسائل الاتصال المختلفة التى توفرها وزارة السياحة والآثار ولحين انتهاء موسم الحج السياحى وعودة كافة الحجاج بسلامه الله الى أرض الوطن.


وتجدر الإشارة بأنه تم حصر إجمالي عدد الحجاج السياحة بمستويات الحج المختلفة (اقتصادي تحسين – بري – بري تحسين) وانتهى الحصر باجمالى عدد (5000) حاج تقريبا مقرر إقامتهم بمنطقة العزيزية والمناطق المحيطة بها .

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بعثة الحج السياحي حجاج البري حجاج البري والاقتصادي حجاج البري والاقتصادي بمكة المكرمة استقبال الحجاج الأراضي المقدسة

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