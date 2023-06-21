دراسة: التقشف في بريطانيا سبب قصر القامة للأطفال وظهور أمراض فيكتورية

توصلت دراسة إلى أن الأطفال في بريطانيا الذين نشأوا خلال سنوات التقشف هم أقصر من أقرانهم في بلجاريا والجبل الأسود وليتوانيا، بحسب تقرير نشرته صحيفة الجارديان اليوم الأربعاء.

في عام 1985، احتل الفتيان والفتيات البريطانيون المرتبة 69 من أصل 200 دولة لمتوسط الطول في سن الخامسة. في ذلك الوقت، كان متوسط طولهما 111.4 سم و 111 سم على التوالي.

الآن، يحتل الأولاد البريطانيون المرتبة 102، بينما يحتل البنات المرتبة 96، ويبلغ متوسط طول الصبي البالغ من العمر خمس سنوات 112.5 سم والبنت المتوسط 111.7 سم. يبلغ متوسط الطول في بلجاريا لصبي يبلغ من العمر خمس سنوات 121 سم وللفتاة 118 سم.

قال الخبراء إن اللوم على النظام الغذائي الوطني السيئ. لكنهم أشاروا أيضًا إلى أن الطول مؤشر قوي على الظروف المعيشية العامة، بما في ذلك المرض والعدوى والتوتر والفقر وجودة النوم.

أبلغ الأطباء العامون في المناطق الأفقر من البلاد عن عودة ظهور الأمراض الفيكتورية مثل الكساح والاسقربوط بسبب نقص التغذية، كما يقولون.

تشير أبحاث منفصلة إلى أن التفاوتات الغذائية لدى الأطفال من خلفيات فقيرة تؤدي إلى ارتفاع معدلات المشاكل بما في ذلك السمنة ومرض السكري من النوع 2 وتسوس الأسنان.

يشير خبراء الغذاء إلى أن اتباع نظام غذائي من الوجبات السريعة الرخيصة يجعل الناس يعانون من زيادة الوزن ونقص التغذية في نفس الوقت.

من جهته، قال متحدث باسم الحكومة في بريطانيا: "هناك مجموعة من العوامل التي يمكن أن تؤثر على نمو الأطفال، والتي لا تقتصر فقط على النظام الغذائي، ونحن نتخذ خطوات لدعم الأسر من خلال توفير دعم مالي قياسي للأسر التي هي في أمس الحاجة إليه."