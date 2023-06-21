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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الحوار الوطني سيحدث تغيير جذري في مختلف المجالات

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني شامل ومعبر حقيقي عن الشارع واحتياجاته، موجهها الشكر للقيادة السياسية على بناء هذا الجسر القوي الذي تلتقي به كافة الفئات.

وأضاف النائب عمرو هندي، في بيان له، أن الحوار الوطني بات فرصة عظيمة لدعم الحياة السياسية داخل الدولة المصرية، فجميع القوى السياسية والحزبية تجلس وتستعرض رؤيتها دون شروط أو قيود، لافتا أن الحوار الوطني أفسح  الطريق أمام الحياة السياسية لمزيد من المشاركة وطرح وتبادل وجهات النظر.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحوار الوطني يحذى باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية، وأيضا من جانب المواطنين فالشارع المصري يترقب توصيات ومخرجات الحوار بهدف معالجة كافة المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع المصري.

وتابع النائب عمرو هندي: شاهدنا خلال الجلسات التي عقدت حوار مفتوح للجميع دون قيد أو شرط، فالجميع يستعرض وجهة نظره بمختلف الانتماءات السياسية والحزبية، مؤكدا أن الحوار الوطني سيكون له دور هام في إحداث تغيير جذري في مختلف المجالات من أجل تحسين أحوال معيشة المواطن.

الحوار الوطني مجلس النواب عمرو هندي النائب عمرو هندي

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