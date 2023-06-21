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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مجلس جامعة الأزهر يشيد بكلمة فضيلة الإمام الأكبر أمام الأمم المتحدة

مجلس جامعة الأزهر
مجلس جامعة الأزهر

أشاد مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه الشهري الذي عقد برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وحضور أعضاء مجلس الجامعة، بكلمة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، أمام اجتماع الأمم المتحدة، مؤكدا أنها تقرر مبدأ  احترام حرية الاختلاف بين البشر جميعًا، وتبين الأسباب الحقيقية وراء أزمات العالم المعاصر.

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كما أشاد مجلس جامعة الأزهر بجهود دولة كازاخستان في تجديد وتطوير مسجد الظاهر بيبرس، وتكريم علماء الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً، ومنحهم أنواط الامتياز خلال افتتاح المسجد بعد تطويره وتجديده الأسبوع قبل الماضي.

وقدم المجلس التهنئة إلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، كما قدم المجلس التهنئة بقرب حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 من يونيو.

مجلس جامعة الأزهر

وقدم المجلس التهنئة بانضمام الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات المصرية، إلى عضوية مجلس جامعة الأزهر.

ووجه مجلس الجامعة الشكر إلى عمداء الكليات؛ لجهودهم المخلصة مدة الامتحانات، مطالبًا بالعمل على تصحيح المواد أولًا بأول حتى يتم إعلان النتائج قبيل 15 من يوليو 2023م؛ وذلك تيسيرًا على طلاب الفرق النهائية في التقدم للمعاملات التجنيدية.

جامعة الأزهر الإمام الاكبر الأمم المتحدة الازهر الشريف

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