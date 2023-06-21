أشرف سنجر: لا يمكن عقد قمة في فرنسا دون وجود الرئيس السيسي

أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير العلاقات الدولية، أن العلاقات المصرية الفرنسية في عهد الرئيس السيسي تطورت بشكل كبير، خاصة بعد أن وضع الرئيس السيسي فرنسا على رأس أولويات الدول التي لها علاقات استراتيجية مع مصر.

وقال أشرف سنجر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن مصر وفرنسا تربطهما علاقات اقتصادية واستراتيجية وعسكرية، مؤكدا أنه خلال فترة تولي الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي نجح في تقديم سياسة أفريقية متميزة للعالم.

عقد قمة في فرنسا

وتابع خبير العلاقات الدولية، أن الرئيس السيسي لديه رغبة في إرساء بمبادئ السلام في العالم، مؤكدا أنه لا يمكن أن يتم عقد قمة في فرنسا دون وجود الرئيس السيسي.