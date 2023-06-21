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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جماهير فلسطينية غفيرة تشيع جثامين 6 شهداء في جنين ونابلس ورام الله

أرشيفية
أرشيفية

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء إن جماهير فلسطينية غفيرة، شيعت جثامين 6 شهداء ارتقوا خلال أمس وساعات فجر اليوم، في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

 

وفي جنين، انطلقت جنازة الشهيدين ناصر صالح سنان (55 عامًا)، والطفلة سديل غسان نغنغية (15 عامًا) من مستشفى جنين الحكومي، باتجاه منزليهما لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانيهما.

 

وشارك العشرات من زميلات وصديقات الطالبة نغنغية في تشييعها ورفعن جثمانها بعد أن تقدمن مسيرة التشييع، وسط ترديد شعارات غاضبة من قبل المشاركين.

 

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الشهيدين في المسجد الكبير بالمخيم، قبل أن يتم موارتهما الثرى في مقبرة الشهداء.

 

وفي نابلس، شيعت جماهير فلسطينية غفيرة، جثماني الشهيدين محمد حشاش وعلاء حفناوي اللذين استشهدا بانفجار عرضي الليلة الماضية بمخيم بلاطة شرق نابلس.

 

وانطلق موكب التشييع من مستشفى رفيديا عبر جنازة عسكرية وصولًا للمخيم، حيث أدى المشاركون صلاة الجنازة عليهما بعد إلقاء ذويهما نظرة الوداع، ويتم موارتهما الثرى في مقبرة المخيم.

 

والليلة الماضية، شيع مواطنون في بلدة عوريف، جثمان الشهيد خالد صباح أحد منفذي عملية إطلاق النار أمس عند مستوطنة عيلي التي قتل فيها 4 مستوطنين.

 

وفي رام الله، شيع مواطنون الشهيد مهدي بيادسة، الذي سلم جثمانه بعد نحو أسبوعين من احتجازه من قبل قوات الاحتلال.

 

وألقت عائلة الشهيد نظرة الوداع عليه، قبل أن يصلى عليه في مسجد العين بمدينة البيرة، ويتم دفن جثمانه في مقبرة المدينة.

يذكر ان الشهيد بيادسة (29 عامًا) استشهد في التاسع من الشهر الحالي على احدى حواجز رنتيس غرب رام الله.

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