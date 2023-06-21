عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. بريتوريا تعلن مشاركتها في القمة الروسية الأفريقية بسان بطرسبرج

جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الأربعاء، رسميا مشاركة بلاده في القمة الروسية الأفريقية المقرر عقدها يومي 27 و28 يوليو القادم في مدينة سان بطرسبرج.

وقال رامافوزا، في بيان عبر موقعه الرسمي، إن جنوب أفريقيا ستشارك في القمة الروسية الأفريقية لعام 2023، والمقرر عقدها في سان بطرسبرج.

ووجهت الإدارة الرئاسية الجنوب أفريقية دعوات لجميع وسائل الإعلام في البلاد المهتمة لتقديم طلب للحصول على اعتماد رسمي للصحافة لتغطية القمة.

وستعقد القمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرج يومي 27 و28 يوليو، وستتألف أجندة القمة من 4 أقسام رئيسية، وهي: الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، ونقل التكنولوجيا، والرعاية الصحية، كما حددها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

خلال زيارته لـ روسيا.. بوتين يستقبل رئيس الوزراء القطري الخميس

قتال استثنائي.. أوكرانيا تعلن تقدمها بمنطقة زاباروجيا بعد تبادل القصف مع روسيا

وقال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إن الرئيس فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتفقا على مزيد من التعاون خلال زيارات القادة الأفارقة لـ روسيا وأوكرانيا.

وأضاف رامافوزا، في بيان نشر على موقع إدارته على الإنترنت: “وافق زيلينسكي وبوتين على مزيد من التعاون بعد هذه الزيارة الأولى، مع استمرار التفاعل بين الجانبين والزعماء الأفارقة، نأمل أنه مع تقدم العملية، سيتم إنشاء الأساس لخفض تصعيد الصراع والمفاوضات، الشرطان الرئيسيان للسلام طويل الأجل”.

كما أشار رئيس جنوب أفريقيا إلى أن القادة الأفارقة خلال الزيارة أشاروا إلى الحاجة إلى ضمان أمن روسيا وأوكرانيا، واحترام سيادتهما، كما قدموا مقترحات لتسوية من عشر نقاط.

القمة الروسية الأفريقة جنوب افريقيا سيريل رامافوزا إفريقيا سان بطرسبرج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتبرني زي أختك.. طالبة التجارة قبلت يده ولكنه اعتدى عليها لنصف ساعة

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

هز الوسط الفني.. نجم شهير يتخلص من حياته ويترك رسالة

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا للزمالك

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

البنك المركزي يعلن تعطيل العمل في الجهاز المصرفي الأسبوع المقبل ..لهذا السبب

غدا.. البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة في البنوك

موضوعات متعلقة

جنوب أفريقيا تكشف عن مفاجآت بشأن المفاوضات مع بوتين وزيلينسكي

رئيس جنوب أفريقيا يكشف تفاصيل اجتماعه مع بوتين وزيلينسكي

جنوب إفريقيا: يجب عدم دخول تحالفات عسكرية في حل النزاع بأوكرانيا

بقوة 6.1 ريختر.. زلزال قوي يضرب جنوب أفريقيا

بيان عاجل من رئيس جنوب أفريقيا بشأن مبادرة السلام مع روسيا وأوكرانيا

وليد الركراكي: هزيمة المغرب أمام جنوب إفريقيا "مفيدة"

جنوب إفريقيا تفوز على المغرب 2-1 وتتصدر مجموعتها في تصفيات كأس الأمم بكوت ديفوار

رئيس جنوب أفريقيا يؤكد خلال الاجتماع مع بوتين ضرروة إنهاء الحرب بأوكرانيا

ترشيحاتنا

خائف على حياته.. بيان عاجل من زيلينسكي بشأن استعداد بوتين لاستخدام النووي

أخبار الأهلي| انتهاء موسم متولي.. مهاجم عربي يقترب وكواليس مفاوضات لاعب الزمالك

في يوم الانقلاب الصيفي.. إدفو والمعابد المصرية القديمة تشهد ظاهرة فلكية وقت الظهيرة|شاهد

قصة ماء زمزم.. والحكمة من قيام هاجر بالسعي سبعة أشواط

ندفنهم .. روسيا تهدد بتدمير لندن في تصعيد خطير

موعد صرف المعاشات شهر يوليو 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبناء الفنانين يخطفون الأنظار.. نجل كريم عبد العزيز فى العرض الخاص لـ بيت الروبي.. وابنة حلمي بكر تظهر فى عمر الثامنة

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

قائد طائرة يهبط فجأة على طريق سريع بأستراليا.. ماذا حدث للركاب؟

همضي بشروط| عروض جعلت حسين الشحات يتمرد على الأهلي.. والنادي يمهله أسبوعا

فيديو

فتوى الهلالي على الهواء | يجوز الأضحية بالفراخ .. فيديو جراف

مفاجأة سارة تنتظر الجنيه.. ماذا يحدث في اجتماع المركزي المقبل؟

تطورات فيديو رقص سيدة الفستان الأزرق.. المصور والناشر طلع قريبها «فيديوجراف»

سر الزوجة العرفي.. اعترافات محامية وطبيب وراء جريمة الساحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ