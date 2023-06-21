رسميا.. بريتوريا تعلن مشاركتها في القمة الروسية الأفريقية بسان بطرسبرج

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الأربعاء، رسميا مشاركة بلاده في القمة الروسية الأفريقية المقرر عقدها يومي 27 و28 يوليو القادم في مدينة سان بطرسبرج.

وقال رامافوزا، في بيان عبر موقعه الرسمي، إن جنوب أفريقيا ستشارك في القمة الروسية الأفريقية لعام 2023، والمقرر عقدها في سان بطرسبرج.

ووجهت الإدارة الرئاسية الجنوب أفريقية دعوات لجميع وسائل الإعلام في البلاد المهتمة لتقديم طلب للحصول على اعتماد رسمي للصحافة لتغطية القمة.

وستعقد القمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرج يومي 27 و28 يوليو، وستتألف أجندة القمة من 4 أقسام رئيسية، وهي: الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، ونقل التكنولوجيا، والرعاية الصحية، كما حددها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وقال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إن الرئيس فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتفقا على مزيد من التعاون خلال زيارات القادة الأفارقة لـ روسيا وأوكرانيا.

وأضاف رامافوزا، في بيان نشر على موقع إدارته على الإنترنت: “وافق زيلينسكي وبوتين على مزيد من التعاون بعد هذه الزيارة الأولى، مع استمرار التفاعل بين الجانبين والزعماء الأفارقة، نأمل أنه مع تقدم العملية، سيتم إنشاء الأساس لخفض تصعيد الصراع والمفاوضات، الشرطان الرئيسيان للسلام طويل الأجل”.

كما أشار رئيس جنوب أفريقيا إلى أن القادة الأفارقة خلال الزيارة أشاروا إلى الحاجة إلى ضمان أمن روسيا وأوكرانيا، واحترام سيادتهما، كما قدموا مقترحات لتسوية من عشر نقاط.