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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئاسة الروسية: أنظمة الحرب الإلكترونية أدت مهمتها بالتصدي للمُسيرات في مقاطعة موسكو

صدى البلد

  أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، أن أنظمة الحرب الإلكترونية نفذت مهمتها في مقاطعة موسكو، مشيرا إلى أن التحقيق جار لاستيضاح التفاصيل بشأن الهجوم بالمُسيرات على ضواحي العاصمة. 


وقال بيسكوف، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول هجوم الطائرات بدون طيار في مقاطعة موسكو اليوم الأربعاء: "بالفعل كان هناك هجوم بطائرات بدون طيار، ولكن أنظمة الحرب الإلكترونية تصدت لهذه الطائرات وأدت مهامها والتحقيقات جارية حاليا من قبل السلطات المختصة".


وأضاف المتحدث "لقد تم تدمير الطائرات بدون طيار في مقاطعة موسكو، ولكن تفاصيل العملية يجب أن تُطلب من وزارة الدفاع الروسية".


وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن كييف حاولت تنفيذ هجوم باستخدام طائرات بدون طيار على منشآت في مقاطعة موسكو. 


ومن جانبه، صرح حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف بأن طائرتين بدون طيار سقطتا، صباح اليوم الأربعاء، عند اقترابهما من مستودعات عسكرية في الضواحي، نافيا وقوع أي أضرار أو إصابات. 


يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد اتهمت أوكرانيا بتنفيذ هجومين بطائرات مسيرة، إحداهما على العاصمة موسكو والآخر على مبنى الكرملين قبل شهور، ولكن الجانب الأوكراني نفى ضلوعه في هذين الحادثين.

 

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