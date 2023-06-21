مفاجأة بشأن بيع بيراميدز لـ رمضان صبحي..شروط

أعلن أحمد حسن عن رفض بيع بيراميدز لـ رمضان صبحي عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن:"مصدر داخل بيراميدز: لن نبيع رمضان صبحي لأي نادي محلي.. شرطنا الوحيد هو الخارج وبعرض مالي مناسب".

شارك رمضان صبحى، نجم نادى بيراميدز، متابعيه صورة له رفقة ابنه "زين"، فى أحدث ظهور لهما عبر حسابه الشخصى بـ موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتعرض رمضان صبحي للإصابة خلال الفترة الماضية والتى ابعدته عن المشاركة مع فريق بيراميدز، وأخرجته من حسابات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، وأصبح خارج المنتخب الوطني.

يذكر أن فريق بيراميدز يحتل المركز الثاني فى جدول ترتيب بالدوري المصري الممتاز، واقترب من المشاركة للمرة الأولى في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد سنوات من المشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية الذي كان قريبا من الفوز بها أكثر من مرة.