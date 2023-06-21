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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: بوتين يستقبل رئيس وزراء قطر غدا

صدى البلد

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سوف يستقبل رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم غد الخميس.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء عن بيسكوف، قوله ردا على سؤال عما إذا كان بوتين سوف يلتقي رئيس الوزراء القطري في إطار زيارته إلى روسيا: "الرئيس بوتين سيستقبل رئيس الوزراء القطري غدا".

كانت مصادر روسية أفادت بأن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين سيلتقى نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء حيث ستطرح قضايا التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والإنساني وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
 

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