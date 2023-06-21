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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي للمرأة يشارك باحتفال الجامعات الأوربية في مصر باليوم العالمي لأفريقيا

صدى البلد

شارك المجلس القومي للمرأة فى فعاليات المؤتمر الذى نظمته الجامعات الأوربية في مصر EUE ، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لإفريقيا- والذكرى الستين لتأسيس الاتحاد الإفريقي .


حيث القت السفيرة  ندى دراز عضوة المجلس كلمة نيابة عن الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس ، حيث تقدمت باسم المجلس القومي للمرأة وباسم نساء مصر برسالة حب وسلام الى المرأة الأفريقية في جميع أنحاء القارة الافريقية، وأكدت اعترافنا الكامل بالدور الفاعل الذي تقوم به المرأة الافريقية في سبيل النهوض بمجتمعاتها وتحسين وضعها في جميع المجالات.. وقالت:"لن ننسي ما تقوم به المرأة من أجل إعادة بناء افريقيا والاعتماد على مواردها ومواجهة ما خلفته الحروب والنزاعات من فقر وأمية وعادات اجتماعية سلبية  .. حيث تعد المرأة الأفريقية هي المتضررة الأولى  من ويلات هذه الحروب والنزاعات ، وأبرز الساعين والداعين لإيقافها ومواجهتها".

   

وأضافت عضوة المجلس ان مصر تولى اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة بدعم تمكين المرأة الافريقية وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في العديد من الفعاليات التي عقدت خلال فترة رئاسة مصر الاتحاد الافريقي .

حيث أكد على أهمية دور المرأة الأفريقية كشريك أساسي في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وضمان التحول المنشود في القارة الأفريقية، وأن تناول أسس التنمية المستدامة لن يكون مكتملاً، دون التطرق لأولويات وجهود القارة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وذلك إيماناً بقدرة المرأة الأفريقية على الدفع قدماً بمسيرتنا التنموية بمختلف أركانها. 


وأشارت السفيرة ندى دراز إلى أنه فى إطار استضافة مصر فعاليات مؤتمر المناخ COP27  بمدينة شرم الشيخ العام الماضي  ، أطلقت مصر المبادرة الرئاسية "المرأة الأفريقية والتكيف مع تغير المناخ"AWCAP، بالتعاون مع الشريك الأممى الرئيسى هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة UN-Women، وبتأييد عدد من الدول الأفريقية .. وتعد عملية انتقال تشمل الماء والطاقة والغذاء بالنسبة للمرأة. 
    

كما أكدت السفيرة ندى دراز حرص المجلس القومى للمرأة باعتباره الالية الوطنية المعنية بالنهوض باوضاع المرأة المصرية على التعاون الدائم مع المرأة في افريقيا في جميع المجالات وتوطيد جسور  التواصل مع القارة من خلال نساءها .. حيث أطلق فعاليات البرنامج التدريبي "المرأة الريفية الأفريقية وريادة الأعمال"، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ،   كما اطلق المجلس برنامج التمكين الاقتصادى والتوعية للمرأة المصرية والوافدة ويهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية والوافدة من خلال التدريب المهني وربطه باحتياجات السوق.

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