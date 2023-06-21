مقتل 3 ضباط شرطة بانفجار عبوة ناسفة في كينيا

قتل ثلاثة من ضباط الشرطة في كينيا إثر انفجار عبوة ناسفة كانت على جانب الطريق بشمال البلاد.

وأفادت الشرطة الكينية بأن العبوة الناسفة وضعها مسلحو حركة الشباب الإرهابية على جانب الطريق في مقاطعة مانديرا بشمال شرق كينيا، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

وأضافت الشرطة في بيانها أن أربعة ضباط آخرين أصيبوا بجروح عندما اصطدمت سيارتهم بالعبوة الناسفة على الطريق.

وفي سياق آخر، أعربت وزارة الخارجية السودانية عن رفضها الدعوة التي وجهها وزير خارجية كينيا، لوزراء خارجية الآلية الرباعية لعقد اجتماع بشأن الأوضاع الأخيرة.

وقالت الخارجية في بيان رسمي: “حكومة السودان لا ترحب وتعترض على عقد هذا الاجتماع، وأن السودان غير معني بمخرجاته لأنه لا يزال في انتظار رد من رئاسة الإيغاد حول اعتراض حكومة جمهورية السودان على رئاسة كينيا للآلية، ومواصلة جنوب السودان لرئاستها”.