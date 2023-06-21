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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 30 مليون جنيه.. بدء التشغيل التجريبي لمشروع صرف صحي الحسنة بسوهاج

محطة صرف صحي الحسنة
محطة صرف صحي الحسنة بسوهاج

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أعمال التشغيل التجريبي لمشروع صرف صحى الحسنة بمركز طما والذى تم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، وذلك بتكلفة اجمالية تبلغ 30 مليون جنيه.

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وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو والمنتدب، إن المشروع يتكون من محطة رفع رئيسية تبلغ طاقتها التصميمية ٧٠ لتر لكل ثانية ومحطة رفع صرف صحي فرعية تبلغ طاقتها التصميمية ٢٠ لتر لكل ثانية وتخدم ٧ آلاف نسمة بقرية الحسنة وتوابعها بمركز طما.

وأضاف المهندس محمد السيد محمد رئيس قطاع الصرف الصحى ان المشروع يتكون من شبكات انحدار بطول ٨ كيلو متر وخط طرد بطول ١.٣ كيلو متر وان مشروعات الصرف الصحى تساهم فى الحد من مخاطر التلوث البيئى وتحسين الحالة الصحية والمعيشية للمواطنين

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سوهاج اخبار محافظة سوهاج صرف صحي محطة الحسنة حياة كريمة

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