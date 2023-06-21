بيان عاجل من وزير الدفاع الروسي بشأن شن الغرب حربا ضد موسكو

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الأربعاء، إن الغرب الجماعي يشن حربا حقيقية ضد روسيا.

وقال شويجو، خلال خطاب ألقاه أمام خريجي الأكاديميات العسكرية الروسية في الكرملين، إن الجيش الروسي سيفعل كل شيء لضمان أمن البلاد.

من جانبه، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا ستعزز الإنتاج الضخم للطائرات بدون طيار وتزيد من انتشارها في ساحة المعركة.

وقال بوتين، خلال خطاب ألقاه أمام خريجي الأكاديميات العسكرية الروسية في الكرملين: “سيستمر تحسين وإنتاج أنظمة مضادة للبطاريات، بالإضافة إلى نشر المركبات الجوية بدون طيار وأنظمة الضربات الآلية للقوات، والتي أظهرت نفسها بشكل جيد في ظروف القتال.. سنسرع إنتاجهم الضخم. من الضروري توفير هذه المعدات لجميع الوحدات العسكرية، بما في ذلك الفرق والفصائل والسرايا والكتائب”.

وأضاف بوتين، في سياق ما تسميه روسيا مجازا «عمليتها العسكرية الخاصة» في أوكرانيا، «إن أحدث طرازات المركبات المدرعة وأنظمة الصواريخ الهجومية والطيران والدفاع الجوي وأنظمة الحرب الإلكترونية تقدم مساهمة كبيرة في حل المهام القتالية» وأن «إنتاجها وتحسينها سيستمران بالتأكيد».