صناعة النواب توصي بإنشاء منطقة تجهيز مصابغ بالمحلة

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود ، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عبدالسميع الشامي، بشأن استغلال المنطقة الصناعية بالوزارية بالمحلة الكبرى لإنشاء منطقة تجهيز (مصابغ) تخدم مصانع المحلة وسمنود.



و قال النائب محمود الشامي عضو اللجنة و مقدم طلب الاحاطة ان المجمعات الصناعية بالمحلة تعاقدات بنسبة وصلت ٩٠ ٪؜ فيما وصلت نسبة التشغيل حوالي ٥٠٪؜ وذلك علي مشروع مساحته ٣٤ فدان .

وطالباباستغلال المنطقة الصناعية وعمل منطقة لوجيستية خدمية لإقامة المصابغ ، مشيرا إلي أن هناك حوالي ٤ آلاف مصبغة بالمحلة متوزعين في عدة مناطق طالبا بجمعهم داخل منطقة واحدة .

وافاد الشامي أن هناك حوالي ٢٠ فدان بالمجمعات الصناعية من الممكن اقامة المصابغ عليهم .

وقال حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية ، أن هناك مشكله تواجهنا مع بعض المصنعين متمثلة في تقنين أوضاع المصانع الموجودة بين الكتل السكانية ، نسعي لإيجاد حل لتقنين أوضاعهم .

واضاف عنان ان الجهاز التنفيذي له دور مهم في تنفيذ مشروع المصابغ .



وأوصت لجنة الصناعة في نهاية الاجتماع ، قيام الجهاز التنفيذي بعمل رفع المقياسات للمشروع لإنشاء منطقة تجهيز مصابغ، بدون تحميل الهيئة اي تكلفة .