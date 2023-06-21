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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مديرية العمل بالمنوفية توقع بروتوكول تعاون مع الجامعة لتدريب وتأهيل الشباب

مراسم التوقيع
مراسم التوقيع

وقع الدكتور سعد عبد الحميد عامر وكيل الوزارة مدير مديرية العمل بالمنوفية، والدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، بروتوكول تعاون بين المديرية والجامعة بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  بالمنوفية.

ويهدف البروتوكول لتدريب وتأهيل الطلاب على المهن الحرفية المختلفة وتوفير فرص عمل من خلال التدريب والتأهيل المهنى لسوق العمل وتنمية المهارات للطلاب وتقديم الندوات المشتركة  ونقل الخبرات وتبادلها.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بأهمية التعاون مع الشركاء الاجتماعيين والجهات المعنية لتوفير فرص تدريبية للشباب لتأهيلهم لسوق العمل .

وأكد مدير المديرية، أن المديرية تعمل دائما على تقديم خبراتها للشباب من أجل توفير شباب مؤهل على أعلى مستوى من الكفاءة ؛ وأن ذلك يأتى من خلال التعاون المشترك مع جامعه المنوفية بوابة العلم والمعرفة ومع الجهات التنفيذيه متمثلة فى مديرية العمل ؛وأن ذلك يتحقق من خلال التطوير المستمر للمناهج وتنمية مهارات الطلاب في كافة المجالات التي تقدمها الجامعة وان ذلك يتحقق من خلال التعاون مع مديرية العمل والجامعة لصالح أبناء المنوفية.

من جانبه أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، أن التعاون مع مديرية العمل يحقق نقلة نوعية فى تطوير مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل وتقريب قدراتهم المهارية والدراسية إلى ما يتطلبه سوق العمل وان هذا التعاون جاء فى إطار التطوير المستمر الذى تسعى الجامعة إليه سواء من خلال  تطوير المناهج أو التدريب والتأهيل للشباب لفتح سوق العمل لهم.

كما أشار الدكتور صبحي شرف الي أن البروتوكول نص على تنفيذ عدة أوجه تعمل على توفير فرص العمل للشباب والحد من مشكلة البطالة من خلال تنظيم ملتقيات التوظيف، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وعقد ندوات توعوية الطلاب وحثهم على أهمية التدريب وإتاحة مراكز التدريب المهني في مراكز المحافظة لتقديم التدريب لطلاب الكليات والمعاهد بالجامعة ومنح شهادات التدريب المعتمدة من الجامعة ومديرية العمل.

حضر فاعليات توقيع البروتوكول هدى محمد فرغلي مدير مراكز التدريب بمديرية العمل، وصابر علام مدير إدارة بحوث العمل بالمديرية، وزينب شوقي سويد المتحدث الرسمي للمديرية وإدارة العلاقات العامة والإعلام، والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، وسعاد بيومي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة   .

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