الزراعة : التأكد من استغلال أصول الوزارة اقتصاديًا لتحقيق عائد مناسب

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متابعة الأصول التابعة لها بالمحافظات المختلفة، حيث تفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور أيمن عبد العال رئيس الإدارة المركزية المحطات البحثية، المحطة البحثية بجنوب التحرير بمدينة بدر ومزرعة علي مبارك، فضلا عن مزرعة الثروة الحيوانية التابعة للمعمل المركزي للأغذية والأعلاف.

وقال صالح إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة، واستصلاح الأراضي، بمتابعة الاصول المملوكة للوزارة، ومتابعة سير العمل، والتأكد من استغلال تلك الأصول بالشكل الاقتصادي لتحقيق عائد يتناسب مع مقوماتها.

وتبلغ مساحة مزرعة علي مبارك والمحطة البحثية بجنوب التخرير حوالي 80 فدان، كما تبلغ مساحة المحطة البحثية للأراضي الجيرية حوالي 50 فدانا.

واكد على استمرار تلك الجولات تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة، المستمرة بضرورة التأكد علي الطبيعة من قيام جميع الوحدات التابعة علي مستوي الجمهورية بأداء أعمالها بانتظام والالتزام في العمل والتأكد من استغلالها بشكل اقتصادي لتحقيق عائد يتناسب مع مقوماتها، وذلك بهدف الوصول الي الاستغلال الامثل للأصول وتحقيق العائد العادل.