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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مديرية العمل بأسيوط تنظم جولة لمراجعة تطبيق السلامة المهنية بالشركات

فاعليات اليوم
فاعليات اليوم

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، جولة ميدانية لفرع شركة المقاولون العرب بالمحافظة لمراجعة تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهني وخطط الطوارئ بشكل دوري ومنتظم؛ تفادياً لتعرض المنشأة لأي مخاطر ، تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بأهمية التأكد من تطبيق الشركات لإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على  سلامة العمال والمنشأت .

وأكد على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط  خلال لقائه بالمهندس مصطفى عبد المقصود مدير شركة المقاولون العرب فرع أسيوط ، أهمية مراجعة خطط الطوارئ وإجراءات السلامة والحماية والوقوف على آخر المعدات المستخدمة، فضلاً عن شرح أهمية إستخدام العاملين لأدوات ومهمات السلامة، والمخاطر التي قد تقع حال عدم إستخدام تلك الأدوات، وكذلك إتباع إجراءات السلامة بالمواقع حفاظاً على أرواحهم، وكذلك المحافظة على سلامة المنشأة.

وأضاف مدير المديرية :خلال الجولة تم تفقد مواقع العمل والإنتاج للاطمئنان فيها على سير العمل بشكل منتظم دون أي معوقات، كما استمع لشرح عن حجم الأعمال التي تنفذها الشركة بسواعد أبنائها وعمالها الأوفياء المخلصين، مشيداً بحجم الجهود المبذولة من جانب الشركة والتي تعد واحدة من أهم الشركات التي وُلدت عملاقة في مجال المقاولات والإنشاءات.              

وفي ذات السياق نقل مدير المديرية تحيات وتقدير الوزير حسن شحاته وزير العمل لجميع القيادات بالشركة والسادة العاملين بها؛ مؤكداً أن عمال مصر هم عماد التنمية والمسئولون عن رسم وصياغة ملامح خريطة التنمية في ظل الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى وزارة العمل ومديرية أسيوط دائماً ما تكون حريصة كل الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم المختلفة للعمال .                                         كما رافقه خلال جولته التفقدية خالد ميرغني مدير إدارة السلامة بمديرية العمل بأسيوط، و عمر عبد الراضي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالشركة.

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