كسر مفاجئ يتسبب في قطع المياه عن بعض مناطق الفيوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم برئاسة المهندس محمد عبد الجليل رئيس مجلس ادارة الشركة ، فى بيان إعلامي لها اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٦/٢١ أنه قد حدث أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم برئاسة المهندس محمد عبد الجليل رئيس مجلس ادارة الشركة ، فى بيان إعلامي لها اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٦/٢١ أنه قد حدث كسر مفاجئ بخط مياه الشرب قطر 1000مم صلب مما أدى إلى توقف المرحلة الأولى بمحطة مياه العزب الجديدة .

مما أدى إلى توقف المرحلة الأولى بمحطة مياه العزب الجديدة .



وأضاف رئيس الشركة بأن المناطق المتأثرة مدينة الفيوم : ضعف ضغوط المياه في المدينة بالكامل ، ومركز الفيوم : هوارة المقطع - هوارة عدلان - دمشقين - اللاهون - مدينة الفيوم الجديدة - دمو - سجن دمو - مساكن دمو - منشاة دمو - وحدات الجيش بدمو - العزب ومجزر العزب - الاعلام - سيلا - العامريه - البسيونيه -كفور النيل - الظملوطي.

مركز اطسا : مدينة اطسا - قلهانة - دفنو - منية الحيط - مطول - قلمشاه - الغابه - بحر أبو المير. الونايسه - المختلطه - منشية ظافر - أبو جندير ، ومركز ابشواى: العجميين - طبهار - النصاريه وتوابعهم . مركز سنورس : مطرطارس - الكعابي - جرفس - أبو عيطه وتوابعهم . ، ومركز يوسف الصديق: النزله - الحامولي - الشواشنة وتوابعهم

وجارى العمل على إلاصلاح الان ، وسيتم فتح المياه فور الإنتهاء من أعمال الإصلاح لتصل المياه إلى كافة المناطق المتأثرة تباعاً.