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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كسر مفاجئ يتسبب في قطع المياه عن بعض مناطق الفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم برئاسة المهندس محمد عبد الجليل رئيس مجلس ادارة الشركة ، فى بيان إعلامي لها اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٦/٢١ أنه قد حدث أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم برئاسة المهندس محمد عبد الجليل رئيس مجلس ادارة الشركة ، فى بيان إعلامي لها اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٦/٢١ أنه قد حدث كسر مفاجئ بخط مياه  الشرب قطر 1000مم صلب مما أدى إلى  توقف المرحلة الأولى بمحطة مياه العزب الجديدة  .
 مما أدى إلى  توقف المرحلة الأولى بمحطة مياه العزب الجديدة  .
               
وأضاف رئيس الشركة بأن المناطق المتأثرة مدينة الفيوم : ضعف ضغوط المياه في المدينة بالكامل   ، ومركز الفيوم : هوارة المقطع - هوارة عدلان - دمشقين - اللاهون - مدينة الفيوم الجديدة - دمو - سجن دمو - مساكن دمو - منشاة دمو - وحدات الجيش بدمو - العزب ومجزر العزب - الاعلام - سيلا - العامريه - البسيونيه -كفور النيل - الظملوطي.

 

مركز اطسا : مدينة اطسا - قلهانة - دفنو - منية الحيط - مطول - قلمشاه - الغابه - بحر أبو المير. الونايسه - المختلطه - منشية ظافر - أبو جندير ، ومركز ابشواى: العجميين - طبهار - النصاريه وتوابعهم . مركز سنورس : مطرطارس - الكعابي - جرفس - أبو عيطه وتوابعهم . ، ومركز يوسف الصديق: النزله - الحامولي - الشواشنة وتوابعهم

 

وجارى العمل على إلاصلاح الان ، وسيتم فتح المياه فور الإنتهاء من أعمال الإصلاح لتصل المياه إلى كافة المناطق المتأثرة تباعاً.

 

مياه الفيوم: الانتهاء من صيانة خط الشرب بمركز أطسا

 

 

جمعية الأورمان: حملات توعية حول أهمية مياه الشرب النقية وتركيب الوصلات بالفيوم

 

 

 

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