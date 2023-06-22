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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موعد أذان الفجر لصائمي العشر من ذي الحجة

صدى البلد

يبحث كثير من المسلمين كل يوم منذ أن بدأت العشر من ذي الحجة، عن موعد صلاة الفجر وموعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة.

ويحرص الكثير من المسلمين فى شتى بقاع الأرض وفي مصر خاصةً على صيام العشر الأوائل من ذى الحجة ويحرصون دائما على معرفة موعد صلاة وأذان الفجر والمغرب طوال أيام العشر الأوائل من ذى الحجة لما لهذه الأيام من ثواب وفضل عظيم.

ومع حرص الكثيرين على الصيام يكون الحرص على الالتزام الكامل بالصلاة في وقتها وهو الأمر المطلوب من كل مسلم طوال عمره، لذا يقدم موقع صدى البلد موعد أذان الفجر ومواقيت الصلاة رابع أيام العشر من ذي الحجة.

موعد أذان الفجر رابع أيام العشر من ذي الحجة 

يؤذن لصلاة الفجر فى القاهرة فى تمام الساعة ٤:٠٨ ص. 

مواقيت الصلاة رابع أيام العشر من ذي الحجة

الفجْر ٤:٠٨ ص

الشروق ٥:٥٥ ص

الظُّهْر ١٢:٥٧ م

العَصر ٤:٣٢ م

المَغرب ٧:٥٩ م

العِشاء ٩:٣٣ م

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عشر ذي الحجة وأحب الأعمال لله 

عشر ذي الحجة وأحب الأعمال لله، ما من أيام العمل الصالح أحب الى الله من هذه العشر، فمن أحب الأعمال فى أفضل أيام الله (( الصدقة، الصلاة، القرآن الكريم، قيام الليل، ذكر الله، صلة الرحم، الاستغفار، الصلاة على النبي، التكبير والتهليل والتحميد)).

أحب الأعمال إلى الله فى عشر ذي الحجة

1) كثرة الذكر 
يستحب الإكثار من الذكر في العشر من ذي الحجة، قال الله عز وجل: “ويذكروا اسم الله في أيام معلومات”.

2) التهليل والتكبير والتحميد
قال النبى صلى الله عليه وسلم: “ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد”.

3) الصوم 
يسن صوم أول تسعة أيام من ذي الحجة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس.

4) يستحب لمن أراد أن يضحي، ألا يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره.

5) صيام يوم عرفة
قال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: «صيام يوم عرفة أحتسب على اللّه أن يكفّر السّنة الّتي قبله والسّنة الّتي بعده» رواه مسلم.

6) الدعاء يوم عرفة 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» (موطأ مالك).

7) لبس الثياب الحسن يوم العيد
الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى العيدين أن نلبس أجود ما نجد، وأن نتطيب بأجود ما نجد، وأن نضحى بأسمن ما نجد".

8) نحر الأضحية
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما عمل آدميّ من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها -أي: فتوضع في ميزانه- وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا» (رواه الترمذي).

9) المحافظة على نظافة الأماكن العامة.

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