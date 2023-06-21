لتجنب قتال الروس.. الكشف عن حيلة أطقم الدبابات الأوكرانية للهروب من الحرب

قالت مجلة “ دير شبيجل” الألمانية، نقلا عن جنود أوكرانيين من أطقم دبابات “ليوبارد” الألمانية، إن بعض أطقم الدبابات الأوكرانية كانت تزيف أعطالا في دباباتهم لتبرير عدم الدخول في قتال ضد القوات الروسية.

وتحدثت المجلة إلى ثلاثة جنود أوكرانيين مدربين من ألمانيا كانوا من بين طاقم دبابتين من طراز ليوبارد 2A6 قدمهما الجيش الألماني لأوكرانيا.

وقال أحدهم لمجلة “ دير شبيجل” ، إنه “لا يلوم أولئك الذين يرفضون… إذا اصطدموا بالقوات الروسية، فأنت كومة من الرماد”.

ومع ذلك ، أشادت المجلة بقدرات الدبابة الألمانية، واصفة إياها بأنها “قلعة بألوان مموهة”.

وقال جندي آخر، يلقب بجوتسيك، إن تفادي الاشتباك تماما كان أفضل من الدخول في القتال فقط للانسحاب بعد الطلقة الأولى، موضحا سبب عدم شعوره بأي سوء نية بشأن الحيلة.

وبدت المشاهد التي وصفتها المجلة فوضوية ومتوترة، حيث تكبد الأوكرانيون خسائر، وتم تدمير بعض الدبابات الألمانية أو إتلافها في الهجوم، وكذلك المعدات الغربية الأخرى.

وفي إحدى المرات، جاء جنديان لطلب المشورة حول كيفية بدء تشغيل دبابة ليوبارد 2A4 القديمة التي تقطعت بها السبل بين المواقع الأوكرانية والروسية.

استند تقرير شبيجل إلى محادثة جرت بعد حوالي أسبوع من هجوم كييف المضاد ضد المواقع الدفاعية الروسية في منطقة زابوريجيا.

وقالت إن الجنود الذين تمت مقابلتهم جميعهم من قدامى المحاربين ومن بين أكثر مشغلي الدبابات خبرة في أوكرانيا.