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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد نجيب يحرز فضية بطولة إيطاليا الدولية للباراكانوي

صدى البلد

توج النقيب أحمد نجيب لاعب منتخبنا الوطني للباراكانوي بالميدالية الفضية لبطولة إيطاليا الدولية للباراكانوي والاسبرنت  والتي استضافتها مدينة اورونزوا  الإيطالية ، بمشاركة 9 دول .
وأكد “نجيب”، أن المشاركة في بطولة إيطاليا الدولية جاءت ضمن الاستعدادات والتحضير لبطولة العالم بألمانيا أولى محطات التأهيل لباراليمبياد باريس، والتي سوف تقام منافساتها خلال الفترة من   ٢٣ إلى ٢٦ اغسطس القادم . 

وأضاف لاعب منتخبنا، “بعد انتهاء بطولة ألمانيا سوف أنتقل من ألمانيا لفرنسا مباشرة للمشاركة ببطولة كأس العالم، والمقرر أن تقام في الفترة من  ٣٠ أغسطس إلى الأول من سبتمبر". 

وأوضح "سوف أدخل بمعسكر هناك حتى يوم 8 أكتوبر القادم ، قبل السفر لفرنسا للمشاركة في كأس العالم  بنفس المجري المائي الذي سوف يشهد إقامة منافسات اللعبة بدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024”.

أحمد نجيب اغسطس القادم

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