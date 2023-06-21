مصر تطالب بضرورة كسر حلقة العنف بالأراضي المحتلة بشكل فوري حقنا للدماء

أذاعت فضائية إكسترا نيوز نبأ عاجلا جاء فيه، ‏مصر تشدد على ضرورة كسر حلقة العنف بشكل فوري في الأراضي المحتلة حقنا للدماء ومنعا للمزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية و كي تتمكن مساعي وجهود التهدئة من تحقيق أهدافها.

وطالبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، الأربعاء، بالوقف الفوري لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في عدد من القرى الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، وما أسفرت عنه من وقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين الفلسطينيين، وتدمير وتخريب عدد كبير من الممتلكات دون تدخل من جانب السلطات الإسرائيلية.