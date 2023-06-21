لن تمر دون عواقب.. روسيا تحذر حلف الناتو بعد مناوراته الضخمة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء، إن أي محاولات لتهديد سيادة روسيا وسلامتها الإقليمية لن تمر دون عواقب.

جاءت تصريحات زاخاروفا، تعليقا علي مناورات حلف شمال الأطلسي “الناتو” “إير دفيندر 2023”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إنه “على مدى العقود الماضية، كانت أهداف تدريب الناتو موجهة دائما إلى روسيا.. في هذه الظروف، أود أن أؤكد مرة أخرى أن أي محاولات لخلق تهديد لوحدة أراضي روسيا وسيادة روسيا لن تبقى دون عواقب على المبادرين بها".

وفي وقت سابق، قال زعيم اليسار في البرلمان الألماني، ديتمار بارتش، إن مناورات حلف الناتو العسكرية “إير ديفندر-23” التي بدأت في ألمانيا هي تدريبات حرب وقعقعة سيوف، في الوقت الذي كان ينبغي فيه تطوير مبادرة سلام بشأن الصراع في أوكرانيا.

وحسب صحيفة “تاج شبيجل” الألمانية، قال بارتش: “دعونا لا نخدع أنفسنا، الحرب تُمارس هنا… في الوقت نفسه، تقوم الحكومة الفيدرالية بخفض الميزانية، لا تخفض إنفاق الجيش الألماني، ولكن في تلك المجالات المهمة للفقراء”.

وأضاف: “بدلا من تلويح ألمانيا بالسيف… هناك حاجة لجهود خفض التصعيد والتخلي عن استخدام السلاح".

وأوضح بارتش، أن "هدير المقاتلين وصمت الحكومة بشأن مبادرات السلام غير متناغمين”.