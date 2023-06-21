عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن تمر دون عواقب.. روسيا تحذر حلف الناتو بعد مناوراته الضخمة

روسيا والناتو
روسيا والناتو

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء، إن أي محاولات لتهديد سيادة روسيا وسلامتها الإقليمية لن تمر دون عواقب.

جاءت تصريحات زاخاروفا، تعليقا علي مناورات حلف شمال الأطلسي “الناتو” “إير دفيندر 2023”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إنه “على مدى العقود الماضية، كانت أهداف تدريب الناتو موجهة دائما إلى روسيا.. في هذه الظروف، أود أن أؤكد مرة أخرى أن أي محاولات لخلق تهديد لوحدة أراضي روسيا وسيادة روسيا لن تبقى دون عواقب على المبادرين بها".

وفي وقت سابق، قال زعيم اليسار في البرلمان الألماني، ديتمار بارتش، إن مناورات حلف الناتو العسكرية “إير ديفندر-23” التي بدأت في ألمانيا هي تدريبات حرب وقعقعة سيوف، في الوقت الذي كان ينبغي فيه تطوير مبادرة سلام بشأن الصراع في أوكرانيا.

وحسب صحيفة “تاج شبيجل” الألمانية، قال بارتش: “دعونا لا نخدع أنفسنا، الحرب تُمارس هنا… في الوقت نفسه، تقوم الحكومة الفيدرالية بخفض الميزانية، لا تخفض إنفاق الجيش الألماني، ولكن في تلك المجالات المهمة للفقراء”.

ألمانيا تؤكد على أهمية ربط تعافي أوكرانيا بعملية انضمامها للاتحاد الأوروبي

لماذا تغادر الشركات ألمانيا وتذهب لدول أخرى

وأضاف: “بدلا من تلويح ألمانيا بالسيف… هناك حاجة لجهود خفض التصعيد والتخلي عن استخدام السلاح".

وأوضح بارتش، أن "هدير المقاتلين وصمت الحكومة بشأن مبادرات السلام غير متناغمين”.

زاخاروفا روسيا الناتو الخارجية الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتبرني زي أختك.. طالبة التجارة قبلت يده ولكنه اعتدى عليها لنصف ساعة

هز الوسط الفني.. نجم شهير يتخلص من حياته ويترك رسالة

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا للزمالك

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

البنك المركزي يعلن تعطيل العمل في الجهاز المصرفي الأسبوع المقبل ..لهذا السبب

غدا.. البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة في البنوك

موضوعات متعلقة

بسبب “إل نينيو”.. منظمة الصحة العالمية تحذر من زيادة انتشار الأمراض الفيروسية

خوفا من الانتقام الروسي.. تحذير عاجل لـ الاتحاد الأوروبي بشأن أصول موسكو

لتجنب قتال الروس.. الكشف عن حيلة أطقم الدبابات الأوكرانية للهروب من الحرب

أنباء عن انسحاب قوات الجيش الأوكراني من دونباس

ارتفاع ديون بريطانيا إلى أعلى مستوى لها منذ 60 عاما

الاتحاد الأوروبي يفرض الحزمة الـ11 من العقوبات ضد روسيا

حل وسط .. الكشف عن مفاجأة بشأن إجبار زيلينسكي على إنهاء حرب أوكرانيا

بيان عاجل من وزير الدفاع الروسي بشأن شن الغرب حربا ضد موسكو

ترشيحاتنا

قصة ماء زمزم.. والحكمة من قيام هاجر بالسعي سبعة أشواط

ندفنهم .. روسيا تهدد بتدمير لندن في تصعيد خطير

موعد صرف المعاشات لشهر يوليو 2023

البحوث الفلكية: فصل الصيف يبدأ في الساعة 6 مساء

الضحايا ربة منزل و6 مصابين.. كردون أمني لرفع أنقاض الحوش المنهار بقنا

الزمالك اليوم .. مفاوضات لـ ضم نجم فيوتشر | وتطور في غرامة كهربا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبناء الفنانين يخطفون الأنظار.. نجل كريم عبد العزيز فى العرض الخاص لـ بيت الروبي.. وابنة حلمي بكر تظهر فى عمر الثامنة

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

قائد طائرة يهبط فجأة على طريق سريع بأستراليا.. ماذا حدث للركاب؟

همضي بشروط| عروض جعلت حسين الشحات يتمرد على الأهلي.. والنادي يمهله أسبوعا

فيديو

مفاجأة سارة تنتظر الجنيه.. ماذا يحدث في اجتماع المركزي المقبل؟

تطورات فيديو رقص سيدة الفستان الأزرق.. المصور والناشر طلع قريبها «فيديوجراف»

سر الزوجة العرفي.. اعترافات محامية وطبيب وراء جريمة الساحل

تراجع غير مسبوق يضرب الذهب وتفاصيل سعر الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ