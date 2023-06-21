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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ندفنهم .. روسيا تهدد بتدمير لندن في تصعيد خطير

صدى البلد

قال ميخائيل ديلياجين، النائب في البرلمان الروسي، إنه يجب أن يتم تدمير لندن وإنهاء وجودها كواحدة من المراكز المالية في العالم.

وقال ديلياجين، في “مع فلاديمير سولوفيوف”، علي قناة “روسيا-1” الحكومية، “طالما لم يتم تدمير مدينة لندن ووجودها كواحدة من المراكز المالية في العالم، حتى لو كانت ثانوية ... سمومهم تشكل خطرا كبيرا.. سوف ندفنهم”.

ولم يذكر ديلياجين الضربات الصاروخية بشكل مباشر وكانت تعليقاته جزءا من نقاش أوسع حول الحرب في سياق علاقة روسيا التاريخية مع الغرب حيث قال أيضا إن “الرأسمالية تنتهي”، مما يشير إلى أن انتقاده كان للندن كمركز مالي.

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وميخائيل ديلياجين، وهو نائب في البرلمان الروسي، وفرضت عليه عقوبات من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وجهة نظره حول العلاقات بين روسيا والغرب.

كانت المملكة المتحدة صريحة في دعمها لأوكرانيا بمعدات مثل دبابات تشالنجر-2 وصواريخ ستورم شادو وقامت بتدريب القوات الأوكرانية.

البرلمان الروسي لندن روسيا

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