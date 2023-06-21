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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مجلس جامعة الأزهر يهنئ كلية الدعوة بشهادة تجديد الاعتماد من ضمان الجودة

عميد كلية الدعوة
عميد كلية الدعوة الإسلامية

قدم مجلس جامعة الأزهر خلال اجتماعه الشهري الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ التهنئة إلى كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة برئاسة الدكتور أحمد حسين، عميد الكلية؛ بمناسبة حصول الكلية على شهادة تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

كلية الدعوة الإسلامية

 

كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة تعد من الكليات المتميزة والرائدة في نشر  المنهج الأزهري الوسطي المعتدل محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، من خلال خريجيها من داخل جمهورية مصر العربية وخارجها؛ لذلك كانت كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء في عام 2018م.

حصول طب البنات على شهادة الآيزو الدولية  

كما قدم مجلس جامعة الأزهر خلال اجتماعه الشهري الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ التهنئة إلى كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة  برئاسة الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة الكلية؛ بمناسبة حصولها على شهادة الأيزو الدولية (2018: 21001) في الإدارة و جودة التعليم، ومدى التزام الكلية بمعايير الجودة العالمية من المجلس الوطني للتدريب والتعليم وهذه هي السابقة الأولى لكليات الطب بجامعة الأزهر، مشيدًا بجهود الكلية؛ حيث كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وأيضًا كانت سباقة في حصولها على شهادة تجديد الاعتماد.

كما قدم مجلس الجامعة التهنئة إلى كليات: أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالزقازيق، وأصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنصورة، واللغة العربية جامعة الأزهر بالمنصورة؛ لحصولهم على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

وقدم المجلس التهنئة إلى كلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور جمال عبد ربه، عميد الكلية؛ بمناسبة فوز فريق الكلية بجائزة الإسكوا بالأمم المتحدة لأفضل محتوى علمي رقمي عربي.

الأزهر جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود كلية الدعوة الإسلامية الهيئة القومية لضمان جودة التعليم المنهج الأزهري

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