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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هدف مانشستر سيتي.. لايبزيج يعلن خضوع جفارديول لعملية جراحية

صدى البلد

أعلن نادي لايبزيج الألماني، اليوم الأربعاء، خضوع مدافعه الكرواتي جوسكو جفاريدول لجراحة في الفخذ ، على أن يواصل تأهيله في بلده كرواتيا.

وارتبط المدافع البالغ من العمر 21 عاما، والذي تألق في كأس العالم مع منتخب بلاده كرواتيا صاحب المركز الثالث، في وسائل الاعلام بالانتقال إلى أندية أوروبية كبرى على رأسهم  مانشستر سيتي الإنجليزي.

 ومن المرجح  الآن  أن يعود اللاعب الكرواتي  إلى لايبزيج من أجل بدء الاستعدادات للموسم الجديد يوم 17   يوليو المقبل.

 وعاد ثنائي الفريق تيمو فيرنر ولوكاس كلوسترمان، بعد مشاركتهما مع المنتخب الألماني، بإصابات في القدم وأوتار الركبة وسيخضعان للعلاج مع اقتراب الموسم حسبما أعلن النادي.

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