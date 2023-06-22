تعرف على عضوية الجهاز المصري للملكية الفكرية بالقانون الجديد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، بينما أرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

حددت المادة المادة (٥) عضوية الجهاز المصري للملكية الفكرية، حيث نصت على ان يكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس متفرغ، يُعين بدرجة وزير، وعضوية كل من:

- نائب رئيس الجهاز.

- أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يرشحه رئيس المجلس.

- رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

- رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

- الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

- أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

- ممثل عن كل من وزارت الدفاع، والداخلية، والخارجية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، يرشحهم الوزير المعنى بكل وزارة.

- ممثل عن هيئة الدواء المصرية يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة.

- ممثل عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يرشحه رئيس المجلس

- ممثل عن مصلحة الجمارك بوزارة المالية يرشحه الوزير المعنى



- اثنين من ذوى الخبرة فى اختصاصات الجهاز وأعماله يرشحهما رئيس الجهاز.

ويصدر بتعيين رئيس الجهاز ونائبه والمعاملة المالية لكل منهما قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة.

كما يصدر بتشكيل مجلس الإدارة ونظام عمله والمعاملة المالية المقررة لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن تكون مدة عضوية الأعضاء من ذوى الخبرة قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة.

ولمجلس الإدارة أن يُشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام.