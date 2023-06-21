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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط مدو لـ كييف.. طيار أوكراني يفجر مفاجآت صادمة عن الهجوم المضاد

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

ذكرت قناة “إن تي في” الألمانية، اليوم الأربعاء، إن القوات الجوية الأوكرانية تعاني من خسائر فادحة خلال محاولات الهجوم المضاد.

وقالت القناة الألمانية، إن "وحدات الطيران هي عنصر مهم في الهجوم المضاد الأوكراني المستمر… لكن الخسائر في سلاح الجو الأوكراني كبيرة".

وأضافت: “ذكر الطيارون الأوكرانيون أن مقاتلاتهم يخسرون أمام الروس في الجانب التقني.

وقال طيار أوكراني يدعي أليكسي في مقابلة مع قناة “إن تي في” الألمانية: "لقد فقدنا الكثير من الطيارين الشباب في لواءنا… علمنا هذا أنه يتعين علينا تغيير شيء ما… نحاول الآن كل يوم أن نطير بشكل مختلف عن الأمس".

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وأوضح أليكسي، أن “مساعد الطيار وقائد السرب توفيا بالفعل في المعركة”.

وأكد أنه كان “صدمة بالنسبة له أن يرى كيف ينفجر زميله في السماء”.

وأشار أليكسي، إلى أنه في مثل هذه الحالة من الصعب جدا تولي القيادة مرة أخرى.

الهجوم المضاد القوات الجوية الاوكرانية

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