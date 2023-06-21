على أنقاض حرب الماس وضحايا الإيبولا وتاريخ العبيد ومستقبل الشمبانزي .. مستقبل سيراليون مرتبط بانتخابات السبت

عقد رئيس دولة سيراليون الإفريقية، الذي يرشح نفسه لإعادة انتخابه تجمّعه الأخير في العاصمة على شاطئ لوملي في فريتاون أمس الثلاثاء 20 يونيو، وهو التجمع الأخير الذي يقيمه جوليوس مادا بيو في العاصمة قبل فتح باب الاقتراع يوم السبت 24 يونيو، وهي الانتخابات التي ستحدد مصير تلك البلد الإفريقية في ظل أن التصويت لا يحدد مصير منصب الرئيس فقط، ولكن سينتخب الناخبون أعضاء البرلمان والمجالس المحلية.

ويأمل المراقبون أن تمر تلك الانتخابات دون أي أعمال عنف، وتكون نقلة للبلاد للخروج من نفق الأزمات الذي لا ينتهي منذ 20 عامًا.

يعد جوليوس واحدًا من 13 مرشحًا يتنافسون على المنصب الأعلى، ونظرا لأهمية تلك الانتخابات وحجم التخوف من أعمال العنف، فيما دعا مرشح حزب الشعب السيراليوني إلى انتخابات سلمية في نهاية حملة متوترة.

نريد انتخابات سليمة بلا عنف

وفي آخر حديث له إلى الجمهور، قال الرئيس لمؤيديه من منصة في لوملي بيتش في فريتاون، إننا نريد مناشدة الجميع، وهي أننا نريد انتخابات سلمية، بلا عنف، فكل مواطن لديه بطاقته، في ذلك اليوم اذهب وصوت فقط، وقد تم حظر المسيرات السياسية التقليدية التي تشبه الاستعراضات في الشوارع هذا العام لتجنب العنف المحتمل.

فيما أعرب ماكود جبريل سيساي ، مفوض الانتخابات السابق ، عن قلقه من أنه "لم تكن هناك عملية للشفاء" بعد أعمال الشغب المميتة في أغسطس من العام الماضي، فالجميع يعرف أن الانتخابات هي فترة يحتاجون فيها فقط إلى شيء ما لإشعاله وبعد ذلك ستكون هناك فوضى في كل مكان".

حزبان متنافسان واتهامات متبادلة قد تشعل النيران

ويوجد داخل سيراليون حزبان رئيسيان متنافسان ومنذ فترة هناك اتهامات متبادلة بين كليهما، فمن ناحية انتقدت المعارضة لجنة الانتخابات في سيراليون (ECSL) لانحيازها المزعوم لصالح الحزب الحاكم ، ما أثار تكهنات بأنها تضع الأساس للطعن أمام المحكمة - وهو تكتيك استخدمه كلا الحزبين في الماضي، فيما تنتشر المعلومات المضللة من كلا الجانبين ، ويمكن أن يكون للفضاء عبر الإنترنت تأثير أكبر على الناخبين من أي وقت مضى هذا العام.

بينما قال وزير الإعلام محمد رحمن سواراي لوكالة فرانس برس إن انتشار الإنترنت ارتفع إلى ما يقرب من 3 ملايين من 370 ألف شخص في 2018، وكان لذلك الأمر تأثيرا كبيرا في الحملات الانتخابية وسرعة انتشار المعلومات، والإشاعات في ذات الوقت، وهي من الأمور التي قد يستغلها مروجي العنف لإشعال نيران الفتنة بالبلاد، وذلك بحس تقرير نشرته صحيفة africanews المتخصصة في الشئون الإفريقية.

الرئيس ومنافسه في انتخابات 2018

ويأتي على رأس حزب الشعب السيراليوني الحاكم ، دافع بيو ، 59 عامًا - وهو زعيم انقلاب سابق أمضى ثلاثة أشهر كرئيس للدولة في التسعينيات - عن التعليم وحقوق المرأة خلال ولايته الأولى، وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس ، قال إنه سيعطي الأولوية للزراعة وخفض الواردات الغذائية بعد ذلك، فيما قال كامارا (72 عاما) ، وزير المالية والخارجية السابق الذي خسر أمام بيو في جولة الإعادة في 2018، لوكالة فرانس برس إنه سيعيد الثقة في المؤسسات الاقتصادية للبلاد ويجلب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وفيما يبدو أن القضايا الجنائية بحق الزعماء السياسيين أصبحت ظاهرة حول العالم، فحاليا يحاكم كامارا بتهمة اختلاس أموال عامة عندما كان وزيرا للخارجية ، في قضية يعتقد أنصاره أنها ذات دوافع سياسية، ومع ذلك ، بينما قام بحملة بشأن القضايا الاقتصادية ، يعتقد المراقبون أن الوضع المالي السيئ من غير المرجح أن يترجم مباشرة إلى خسارة بيو.

أنصار الحزب الحاكم متفائلون مع استطلاعات الرأي

ووفقا لما حدث في انتخابات 2018، فإن أنصار بيو، والذين كانوا يرتدون ملابس الحزب الحاكم، كانوا متفائلين، وعبروا عن آمالهم في توفير الكهرباء، وتحسين جودة مياه الشرب، فقد كان في الماضي أماكن لا يوجد بها ضوء ولا كهرباء ولكن الآن ، منذ أن أصبح قائدًا والآن لدينا هذه الأشياء ، لدينا هذه الفرص، وهذا ما قاله عدد من أنصار بو لوسائل الإعلام الأجنبية التي تواجدت في مؤتمره الأخير، وقال أحدهم أن سبب تصويته لصالح بو هو التعليم، وتحسين الموارد.

ويصوت معظم السيراليونيين على ولاءات إقليمية طويلة الأمد ، وهناك تصور بأن الوظائف والمزايا ستتدفق إلى المناطق التي يتولى سياسيوها السلطة، وقد توقع استطلاع للرأي أجراه معهد IGR، وهو شريك في استطلاع الرأي الأفريقي أفروباروميتر، في 14 يونيو، فوز بيو بنسبة 56 في المائة من الأصوات مع حصول كامارا على 43 في المائة.

ساعد في توعية الناخبين

وفي الانتخابات البرلمانية ، توقعت استطلاعات الرأي أن يفوز الحزب الشعبي لسيراليون بما يتراوح بين 56 و 61 في المائة من المقاعد، مع مطالبة حزب المؤتمر الشعبي العام بالباقي، ويقول منتقدو بيو إن المساحة المدنية تقلصت في رئاسته، وانخفضت درجة سيراليون في المؤشر السنوي لمنظمة فريدم هاوس للدفاع عن الديمقراطية ومقرها الولايات المتحدة إلى 63 في المائة هذا العام من 66 في المائة في 2018.

فيما قال محمد كينيوي كونيه، كبير مفوضي الانتخابات، إن المعارضة تركز على مهاجمة الأشخاص دون الخروج بحملة بنائه، ورح لوكالة فرانس برس "في نهاية اليوم سيشوش الناس" ولن يصوتوا، وهذا ما يدعوني لحث المعارضة على المساعدة بدلا من ذلك في توعية الناخبين بنظام التمثيل النسبي الجديد، حيث من المقرر أن تفتح لجان الاقتراع أبوابها يوم 24 يونيو الساعة 7:00 صباحًا وتغلق الساعة 5:00 مساءً، وستذهب سيراليون إلى صناديق الاقتراع في ظل نظام جديد للتمثيل النسبي بعد التحول في اللحظة الأخيرة من نظام أول تفوق.

5 أشياء يجب معرفتها عن سيراليون

وسيراليون، التي من المقرر أن تنتخب رئيسها يوم السبت، مرتبطة بالشواطئ الرملية البيضاء والغابات الاستوائية الخصبة ، لكنها مرتبطة أيضًا بتاريخ العبودية والحرب الأهلية الدموية، فيما يلي خمسة أشياء تحتاج إلى معرفتها عن المستعمرة البريطانية السابقة التي اشتق اسمها، أي "جبل الأسد"، من عبارة برتغالية قديمة:

1. العبيد المفرج عنهم

كانت سيراليون مأهولة تاريخيًا من قبل قبيلتي Mende و Temne ومجموعات السكان الأصليين الأخرى الذين واجهوا التجار البرتغاليين والهولنديين والإنجليز والفرنسيين خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر، وفي نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر ، استقر البريطانيون ، بدافع من العمل الخيري أو المصلحة ، العبيد السابقين المحررين من المملكة المتحدة أو أمريكا الشمالية أو منطقة البحر الكاريبي، وقد تأسست فريتاون ، عاصمة سيراليون اليوم ، في عام 1792.

ويُنظر الآن إلى أحفاد العبيد السابقين على أنهم يشكلون مجموعتهم البشرية، الكريول (أو الكريول)، ولغة Krio ، هي التي تجمع بين اللغات الإنجليزية والبرتغالية والفرنسية والمحلية مثل Akan و Yoruba و Igbo ، وهي الآن لغة الدولة المشتركة.

2. الحرب الأهلية ، الماس الدم

دمرت سيراليون بين عامي 1991 و 2002 حرب أهلية حصدت أرواح عشرات الآلاف وتركت بصماتها بربريّة، وقد تم تمويل الصراع، وهو امتداد للحرب الأهلية في ليبيريا المجاورة، إلى حد كبير من بيع الماس المستخرج من جنوب شرق البلاد، وفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على بيع الماس من سيراليون بين عامي 2000 و 2003، وقد ألهم هذا الجانب من الحرب فيلم "الماس الدموي" لعام 2006 ، بطولة ليوناردو دي كابريو ودجيمون هونسو.

3. فيروس الإيبولا

قتل مرض فيروس الإيبولا حوالي 11000 شخص بين عامي 2014 و 2016 في سيراليون وليبيريا وغينيا، ولقد كان لذلك آثار اجتماعية واقتصادية مدمرة على سيراليون ، التي كانت تحاول التعافي من الحرب.

4. الشمبانزي والسياحة البيئية

جعلت سيراليون من الشمبانزي شعارًا وطنيًا لعام 2019، وتحاول الدولة الترويج لصورة وجهة للسياحة البيئية تقدم شواطئ نقية وتلال خضراء وجزرًا غنية بيئيًا، هي موطن لمحمية الشمبانزي في محمية الغابات المطيرة التي زارتها عالمة الرئيسيات البريطانية جين جودال والأميرة آن.

5. إدريس إلبا ، روديجر وآخرون

العديد من الشخصيات الدولية لها جذور سيراليونية، وقد حصل الممثل البريطاني إدريس إلبا ، الذي والده سيراليوني ووالدته غانية ، على الجنسية السيراليونية في عام 2019، وولد مدافع ريال مدريد أنطونيو روديجر ، الألماني الدولي ، من أم سيراليونية ، كما كان وزير الخارجية البريطاني جيمس بذكاء، فيما وُلد شيكو كانه - ميسون ، عازف التشيلو البريطاني الذي لعب في حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل في عام 2018 ، لأم سيراليونية.