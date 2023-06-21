حامد فارس: العلاقات المصرية الفرنسية خلال فترة حكم السيسي اتسمت بالمتانة

‏قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، أصبح لمصر شخصية ذات أبعاد متعددة تهدف هذه الشخصية إلى تعظيم الدور المصري عالميا.

وتابع حامد فارس خلال مداخلة هاتفية له في فضائية "إكسترا نيوز"، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا اليوم في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد" تعكس حجم المكانة الكبيرة التي وصلت إليها الدولة المصرية على المستوى الإقليمي والدولي بشكل كبير.

العلاقات المصرية الفرنسية

وأضاف خاصة أن العلاقات المصرية الفرنسية خلال فترة حكم الرئيس السيسي اتسمت بالمتانة والحرص على التشاور المستمر مع فرنسا لبحث كافة القضايا الدولية والإقليمية وهذا يظهر من حجم الزيارات المتبادلة بين الدولتين.