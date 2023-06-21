لاتقلق .. اتهام البطاطس بمرض السمنة خاطئ

قدم الدكتور أمير فهمي زخارى منشورا باسم اتهام البطاطس بالسمنة.. خاطئ

البطاطس تحتوي على مغذيات حيوية للجسم:

1. فهي مصدر ممتاز للنشويات الضرورية لتوليد الطاقة في خلايا الجسم.

2. ومصدر جيد للبوتاسيوم.

3. ومصدر جيد للبروتين النباتي.

4. ومصدر جيد لفيتامينات (ج) و (ب1) و (ب2).

من المفاهيم الخاطئة، والشائعة في مجال التغذية، أن تناول الأطعمة النشوية – مثل البطاطس – يسبب السمنة، وتوضح الحقيقة العلمية أن الأغذية النشوية بريئة من مثل هذه المفاهيم الخاطئة، فهي في حد ذاتها ليست سببا للسمنة، لأن السمنة لا يسببها تناول غذاء واحد، نشوى أو حتى دهني، بل ترتبط أساسا بإجمالي عدد ما يتناوله الجسم في اليوم من كالورى طاقة، بغض النظر عن نوعية هذا الغذاء.

علشان نوضح مضمون المقال لازم تعرف الآتي:

• الكالوري: هو ببساطة وحدة قياسية لقياس الطاقة التى تنتج من الغذاء، عندما يقوم الجسم بأكسدة (حرق) الغذاء داخلة، بعد تناوله.

• وتعريف الكالوري هو كمية الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة 1 جم من الماء درجة واحدة مئوية.

• وكلما زاد عدد كالورى الطاقة الناتج من الوجبات المتناولة يوميا، عن عدد ما يحتاج إلية الجسم في نشاطه اليومي من كالورى، كلما أدى ذلك إلى مخاطر التعرض للسمنة.



من المثير للانتباه، أن الأغذية النشوية مثل: الخبز والمكرونة والبطاطس وغيرها ليست بطبيعتها عالية في محتواها من كالورى الطاقة.

ولكن ما يقدم معها من أغذية أخرى مثل الدهون، هو غالبا الذي يتسبب في زيادة كالورى طاقة هذه الأغذية..

فمثلا شريحة الخبز، أو ربع رغيف الخبز البلدي أو الشامي، تعطى حوالي 65 كالورى فقط، وهو رقم بسيط في مجال طاقة الأغذية..

ولكن عند وضع طبقة من الزبد على شريحة الخبز، يتضاعف عدد كالورى طاقتها مرتين أو ثلاث مرات..

ومن الخطأ أن تنسب زيادة كالورى الطاقة في هذه الحالة إلى الخبز، ويتهم – خطأ – بأنة غذاء نشوى يسبب السمنة.

أما عن اتهام البطاطس بالسمنة فهو خاطئ"

البطاطس بطبيعتها لا تحتوي على عدد كبير من كالورى الطاقة.

فدرنة بطاطس واحدة متوسطة الحجم (وزنها 150 جم، أي أن الكيلو جرام الواحد منها يحتوي بالعدد على 6-7 درنات بطاطس):

- درنة بطاطس (150 جم) مسلوقة تعطى 100 كالورى.

- درنة بطاطس (150 جم) مسلوقة ومضاف إليها ملعقة زبد تعطى 200 كالورى.

- درنة بطاطس (150 جم) مقطعة صوابع ومحمرة ← تعطى 400 كالورى.

درنة بطاطس (150 جم) ← مقطعة شرائح شيبسي ومحمرة تعطى 800 كالورى.

ولعل ذلك يوضح، أن طريقة إعداد، وطبخ وتناول البطاطس وما يتم من إضافات عليها، هي التى تحدد كمية الطاقة التى سوف يحصل عليها الجسم من تناولها.

طبقا لما سبق ممكن نحسب كميه الطاقة التي تعطيها البطاطس في الآكلات الآتية:

عمل صينية البطاطس البيوريه باللحم المفروم.

عمل سلطة البطاطس.

عمل بيض مسلوق بالبطاطس المسلوقة.

عمل بان كيك البطاطس أو بطاطس بانيه.

عمل البطاطس المهروسة بالجبنة.

عمل صينية البطاطس باللحمة أو الفراخ في الفرن.