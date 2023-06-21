البرلمان العربي يحذر الاحتلال من خطر هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين

حذر البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، من خطر التصعيد للمستوطنين الإسرائيليين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء فلسطين، وآخرها اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في مختلف قرى ومدن الضفة الغربية ما أوقع عددا من المصابين والضحايا، وأدى إلى تدمير الكثير من الممتلكات الفلسطينية مع اعتداءات قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين وآخرها في جنين.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتخلي عن الصمت تجاه هذه الأعمال الإجرامية، وضرورة التدخل الفوري والعاجل لوقف هذا العدوان الخطير على الشعب الفلسطيني الأعزل.

كما طالب المجتمع الدولي بالعمل على توفير الحماية الدولية لأبنائه في الضفة، وكافة المدن الفلسطينية، وحمايته من تغول المستوطنين، كون الدخول في دائرة العنف سيدفع بالمنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار ويهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأكد البرلمان، تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا العدوان الغاشم، ودعمه ومساندته للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.