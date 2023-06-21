عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم كفرالشيخ: أتابع على مدار الساعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

عقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم، اجتماعاً، مع أعضاء مركز أسئلة الثانوية العامة، لمتابعة تطبيق كافة التعليمات، والإجراءات المشددة، لإجراء امتحانات الثانوية العامة، في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

خدمة بيوت الله شرف.. حملة نظافة شاملة في مساجد كفر الشيخ| صور

تدريب 900 محصل وقارئ و250 مراجعا بشركة مياه الشرب بكفر الشيخ

جاء ذلك بحضور مصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، ورئيس مركز الأسئلة، ومدحت يوسف، مدير شئون الطلاب.

ووجه عبد الله بضرورة الالتزام والانضباط داخل اللجان والتواجد مبكراً والالتزام بالوقت المحدد لفتح صناديق الأسئلة، وتنفيذ كافة التعليمات والالتزام بالقواعد المنظمة لأعمال سير امتحانات الثانوية العامة.

وأكد وكيل الوزارة، أنه يتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية انتظام سير الامتحانات وربطها بغرف العمليات بالإدارات التعليمية للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس، والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات.

التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني الانضباط داخل اللجان أسئلة الثانوية أسئلة الثانوية العامة التعليم والتعليم التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين الشحات يوجّه رسالة مهمة لجمهوره

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي

صدمة أهلاوية | صفقة المهاجم السوبر طارت .. وهذا النادي خطفه في لحظة

الجاني مش صاحبه.. مفاجأة في جريمة الغدر بطبيب الساحل

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا للزمالك

بعد إلغاء الفاتورة .. تعرف على أسعار باقات التليفون الأرضي

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

موضوعات متعلقة

محافظ كفرالشيخ: تبطين الترع يحمي الطرق من الانهيار للحفاظ على المال العام

خدمة بيوت الله شرف.. حملة نظافة شاملة في مساجد كفر الشيخ| صور

محافظ كفر الشيخ: فتح المجازر مجاناً أمام المواطنين أيام عيد الأضحى

جامعة كفر الشيخ تستعد للمشاركة في جائزة التميز الحكومي.. صور

تدريب 900 محصل وقارئ و250 مراجعا بشركة مياه الشرب بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يسلم 29 عقد تقنين للمواطنين.. صور

صحة كفر الشيخ: استخراج شهادات الزواج خلال إجازة عيد الأضحى

العشق الممنوع.. كيف أنهى صياد حياة شقيقه بمساعدة زوجته؟ | تفاصيل صادمة

ترشيحاتنا

الروس مخدوعون..رئيس مجموعة فاجنر يكشف عن مفاجأة بشأن تقدم الجيش الأوكراني بالحرب

عمارة مصلحة الضرائب .. المعمل الجنائي يفحص حريقًا بجوار نادي الزمالك

إيقاف مورينيو.. عقوبات قاسية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد روما

لأول مرة منذ سنوات .. الجيش الإسرائيلي يقصف عربة مشبوهة بطائرة مسيّرة

في عيد الأب : عمر كمال متأثرًا : والدي توفي أثناء عمله

معارك عنيفة على 4 محاور.. أوكرانيا تكشف تفاصيل الهجوم المضاد ضد روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول الرئيس السيسي لفرنسا للمشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد

أولاد الفنانين يخطفون الأنظار | نجل كريم عبد العزيز وابنة تامر أمين حديث السوشيال ميديا ..شاهد

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

قائد طائرة يهبط فجأة على طريق سريع بأستراليا.. ماذا حدث للركاب؟

فيديو

يحدث في المدينة المنورة.. استقبال مؤثر للحجاج المصريين بنشيد «طلع البدر علينا»|فيديوجراف

سمكة الثعبان بشاطئ جليم تثير الجدل|هل نتجنب نزول البحر هذا الصيف؟

أمطار في يونيو .. سر تحذير الأرصاد الجوية للمواطنين

مش شيخ جامع .. زوجة خالد يوسف تعلق على علاقاته النسائية|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ