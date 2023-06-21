بعد موافقة النواب.. ما هي قوائم التخفيضات الجمركية والهدف منها؟

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأربعاء الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 212 لسنة 2023 بشأن الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية الـAFCFTA في الجريدة الرسمية.

وتم إعداد جداول التخفيضات الجمركية بناء على المنهجية المعتمدة، والتي تقضي بتحرير التجارة في السلع من خلال التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية، حيث أفادت وزارة التجارة والصناعة بأنه تم الانتهاء بين الدول الأعضاء من التفاوض بشأن تلك الملاحق وبالتنسيق مع الجهات الوطنية الفنية المعنية، وذلك بناء على عدد (۳) قوائم وهما:

القائمة الأولى (قائمة السلع غير الحساسة):

وتضم نسبة 90% من الخطوط التعريفية وتقوم الدول النامية بتحريرها على فترة 5 سنوات، أما الدول الأقل نموا على 10 سنوات.

القائمة الثانية (قائمة السلع الحساسة):

تضم نسبة 7% من الخطوط التعريفية، على أن تكون فترة التحرير 10 سنوات للدول النامية و 13 سنة للدول الأقل نمواً.

القائمة الثالثة (قائمة السلع المستثناة):

وتضم 3% من الخطوط التعريفية، وبحيث لا تتجاوز نسبة 10% من اجمالي قيمة الواردات.

وفي هذا الاطار قالت النائبة ميرفت إلكسان أن هذا القرار في غاية الأهمية لدوره الكبير في فتح اسواق جديدة وتعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية والتكامل مع القارة الأفريقية وجذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وازالة العوائق أمام التجارة وتيسيرها، وتعزيز التنمية المستدامة.

ونوهت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بأن هذا القرار سيكون بموجبه وضع تخفيضات على مراحل، فهي متعلقة بتحرير العلاقة والتخفيض التدريجي للرسوم ووضع الية لرصد الحواجز غير الجمركية وازلتها تدريجيا في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية بها ثلاث قوائم، وهي السلع غير الحساسة، والسلع الحساسة، والسلع المستثناة، كما وضع له ملاحق بروتكول لتسوية المنازعات، ووضع إجراءات عمل فريق التحكيم يتضمن الإجراءات التي يجب اتباعها من فريق التحكيم عند نظر نزاع بعينه ومنها مداولات الفريق السرية وتقديم المذكرات وتنظيم جلسات الاستماع الخاصة بالأطراف والاستعانة بالخبراء،وايضا مراجعة مجموعات الخبراء والتي تتضمن أحقية اللجوء الى طلب الخبراء للحصول على المعلومات الخاصة بالنزاع المعروض عليهم.

كما وضع مدونة سلوك المحكمين والاعضاء بفريق التحكيم والخاصة بالالتزامات التي يجب على المحكمين اتباعها ومنها الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها بالاتفاقية، والافصاح عن اى مصالح شخصية في النزاع ، استقلال وحيادية المحكمين والتزام المحكمين بالسرية.

فيما قال النائب إبراهيم نظير أن هذه الاتفاقية بها ثلاث قوائم، وهي السلع غير الحساسة، والسلع الحساسة، والسلع المستثناة، مشيرا إلى أن الدعم الجمركي سيكون من شأنه تخفيف العقبات وتقليل الروتين الحكومي بما يهدف في النهاية تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية والتكامل مع الأشقاء الأفارقة وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية.

واستطرد عضو خطة النواب مبينا أهمية هذا القرار في جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وازالة العوائق أمام التجارة وتيسيرها، وتعزيز التنمية المستدامة.