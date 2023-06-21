حسام الخولي يستعرض الأداء البرلماني لمستقبل وطن خلال ملتقى الأحزاب السياسية

أحدثت طفرة نوعية

استعرض النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، النشاط البرلماني للحزب خلال دور الانعقاد الثالث، مشيرا إلى أنه الحزب تقدم بـ 249 سؤالا و 4328 طلب إحاطة ، وبلغ عدد النواب المتحدثين عن الحزب نحو 252 نائبا.

جاء ذلك خلال أكبر ملتقى سياسي بمشاركة لفيف من التكتلات والأحزاب المصرية، حيث يستعرض المشاركون جهود الأحزاب السياسي خلال العام الماضي ورؤيتهم للعام المقبل، وذلك تحت عنوان «مشاركة من أجل الوطن..حصاد عام مضى.. رؤية عام مُقبل».



وتطرق إلى أبرز التشريعات التي شارك فيها الحزب، خلال دور الانعقاد الثالث،. والتي من بينها مشروع قانون المجلس الأعلى صناعات السيارات صديقة البيئة، وتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، وإصدار قانون الهيئة العامة للنقل النهري، ومشروع تعديل أحكام المدنية ومشروع قانون تعديل الأسلحة والأخير، مشروع قانون العلاوات، ومشروع قانون تنظيم أحكام الشهر العقاري، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام المقاولين وتعويضهم، ومشروع قانون تعديل قانون بمنح التزام البنية الفوقية واستغلال وصيانة ميناء تحيا مصر.

ولفت نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إلى أن كل قانون صدر كان لصالح المواطن وأحدث طفرة نوعية.

وأشار إلى مشروعات قوانين مجلس الشيوخ، والتي منها مشروع إنشاء صناعات السيارات ومشروع تعديل قانون العرضيات والمقاولات، وقانون الاستثمار وقانون السلك البدلوماسي، ومشروع قانون المخالفات، ومشروع قانون مصر القومية وبعض القوانين يشارك فيها الأحزاب الأخري.



وانطلقت منذ قليل المرحلة الأولى من أكبر ملتقى سياسي بمشاركة حزب مستقبل وطن، وحزب الشعب الجمهوري وحزب حماة الوطن وحزب مصر الحديثة وحزب المؤتمر، وتحالف دعم الأحزاب السياسية الذي يضم 42 حزبا، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ويحضر المؤتمر أعضاء الهيئات البرلمانية، والأمناء وأمناء التنظيم وأمناء الشباب وأمناء الإعلام وأمناء العمل الجماهيري للأحزاب والكيانات المشاركة.



ويهدف الملتقى، لتسليط الضوء على جهود الأحزاب السياسية خلال العام الماضي، وعرض الرؤية المستقبلية من الأنشطة الحزبية والعمل المجتمعي والأجندة التشريعية التي سيتم مناقشتها من خلال نوابهم بغرفتي البرلمان.

ومن المقرر أن يواصل المؤتمر مراحله خلال الفترة المقبلة بالمرحلة الثانية قطاع الصعيد وينعقد في محافظة سوهاج، والمرحلة الثالثة قطاع شرق الدلتا، والمرحلة الرابعة في الإسكندرية.