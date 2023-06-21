حسام بدراوي: مصر تمتلك قدرات تجعلها دولة عظمى خلال 10 سنوات

عبر الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي الكبير، عن قلقه من أن تكون الطاقة السلبية هي المسيطرة على المجتمع، قائلا: "نملك أكبر ثروة تاريخية من التراث يحفز للبقاء والتطوير، مصر تملك من القوة والقدرة والعظمة ما يجعلها دولة عظمى في 10 سنوات".

وأضاف "بدراوي"، خلال حواره عبر الإنترنت مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أننا نمتلك أكبر سوق في الشرق الأوسط، ولدينا مكونات صناعة المستقبل بكافة الأشكال والتوقعات، مشددًا على أننا لا نحتاج 100 سنة للوصول إلى تطور وتقدم بريطانيا، متابعًا: "سنتين فقط هي فرصتنا للتطور كإنجلترا وفرنسا".

تمتلك كافة الإمكانيات

وأوضح أن مصر تمتلك كافة الإمكانيات ولكن القدرة على ترتيبها وإعادة تكوينها مفقودة، مؤكدًا أننا نملك القدرة على أن نأخذ مصر بأيدينا إلى منطقة أخرى وبالأخص في زمن التطور، موضحا أن هناك من يمتلك قدرة على تحويل الحلم إلى واقع، ومن المهم أن يكون للإعلام والثقافة والفن والمدراس والجامعات تنشر فكر إيجابي على تخطي الأزمة، كما أننا نحتاج إلى كفاءة أعلى في إدارة الدولة.