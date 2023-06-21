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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة منذ سنوات .. الجيش الإسرائيلي يقصف عربة مشبوهة بطائرة مسيّرة

صدى البلد

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم، "قصفنا بطائرة مُسيرة "سيارة مشبوهة" في جنين". وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية، أن هذه المرة الأولى منذ سنوات طويلة التي تُستخدم فيها مُسيرات في قصف جنين.

وحذر البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، من خطر التصعيد للمستوطنين الإسرائيليين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء فلسطين، وآخرها اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في مختلف قرى ومدن الضفة الغربية ما أوقع عددا من المصابين والضحايا، وأدى إلى تدمير الكثير من الممتلكات الفلسطينية مع اعتداءات قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين وآخرها في جنين.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتخلي عن الصمت تجاه هذه الأعمال الإجرامية، وضرورة التدخل الفوري والعاجل لوقف هذا العدوان الخطير على الشعب الفلسطيني الأعزل.

كما طالب المجتمع الدولي بالعمل على توفير الحماية الدولية لأبنائه في الضفة، وكافة المدن الفلسطينية، وحمايته من تغول المستوطنين، كون الدخول في دائرة العنف سيدفع بالمنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار ويهدد الأمن والسلم الدوليين.

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