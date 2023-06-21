هل جربت الفرخة المزروعة؟ أمريكا توافق على بيع لحوم بـ خلايا حيوانية | القصة كاملة

طوال التاريخ البشري، كان تناول اللحوم يعني نحر الحيوانات، ولكن العلماء الذين يقفون وراء اللحوم المزروعة يقولون إن هذا لم يعد ضروريًا، فهم ينتجون اللحوم بزراعة الخلايا المستخرجة من جسم الحيوان، واليوم، أصبح هناك إمكانية لتناول تلك اللحوم، بعد أن أعطت وزارة الزراعة الأمريكية موافقاتها لأول مرة لبيع اللحوم المنتجة بهذه الطريقة.

أعلنت إحدى شركات الوجبات السريعة، أنها حصلت على موافقة من وزارة الزراعة الأمريكية لأول منتج دواجن لها، وهو الدجاج المزروع، الذي ينمو مباشرة من خلايا حيوانية، ليتم بيعه في الولايات المتحدة، وبذلك أصبحت الآن اللحوم المزروعة بديلا للحوم التقليدية المشتقة من الخلايا في المختبر، وهنا نرصد تلك القصة بتفاصيلها الكاملة.

أمريكا بعد سنغافورة

وفقا لما جاء بتقرير صحيفة npr الأمريكية، فقد قال جوش تيتريك، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة صاحبة أول تصريح ببيع تلك اللحوم بالولايات المتحدة الأمريكية، إن شركته تبيع بالفعل دجاجها المزروع في سنغافورة ، والتي أصبحت في عام 2020 أول دولة تسمح بالمبيعات التجارية للحوم المزروعة.

كما أجازت وزارة الزراعة الأمريكية بيع الدجاج المزروع للشركة، فيما قال أوما فاليتي، الرئيس التنفيذي للشركة، التي مقرها بيركلي بولاية كاليفورنيا، لـ NPR عبر رسالة نصية: "يمثل هذا خطوة تاريخية، فنحن أول شركة تنتج وتبيع الدجاج الذي ينمو مباشرة من خلايا حيوانية.

طعمه مشابه جدًا لصدور الدجاج

وتذكر الصحيفة الأمريكية، أن المنتج سيكون دجاجا محكما، وطعمه مشابها جدًا لصدور الدجاج، فوفقا للمختصين، فتلك اللحوم مصنوعة من أكثر من 99٪ من خلايا الدجاج، ولقد تذوقتها لجنة خاصة خلال جولة في منشأة إنتاج الشركة التي تبلغ مساحتها 70 ألف قدم مربع في إميريفيل، كاليفورنيا ، حيث تتم زراعة لحومها في خزانات كبيرة من الفولاذ المقاوم للصدأ تشبه مصنع الجعة.

وذكرت اللجنة أنه تم تقديم قطعة من دجاجهم، مقلي في صلصة زبدة من النبيذ الأبيض لهم، وكان رد فعلنا قولنا: "إنها لذيذ"، وقد كان الملمس مطاطيًا ، ليقلد من كثب قوام صدر الدجاج (بدون العظام ، والقطع القاسية أو الشوائب)، وقلنا حينها "إنها دجاجة !".

50 ألف رطل سنويًا .. والسلطات الأمريكية قالت إنها آمنة

وفي البداية، يمكن لمصنع الشركة إنتاج حوالي 50000 رطل من اللحوم سنويًا ، مع خطط للتوسع إلى ما هو أبعد من الدجاج ، بمجرد إطلاق هذا المنتج، وقد أعطت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إيماءة أمان للحوم "لا تقتل" ، مما جعلها أقرب إلى البيع في الولايات المتحدة، وكما ذكرت الصحيفة الأمريكية في الخريف الماضي، فقد أعطت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الضوء الأخضر ، مشيرة إلى أن الدجاج المزروع آمن للأكل، وفي الأسبوع الماضي، وافقت وزارة الزراعة الأمريكية على ملصق الدعاية للطعام واليوم الأربعاء، أصدرت وزارة الزراعة الأمريكية منحة تفتيش، ما يعني أن الشركة قد تخلصت من العقبة التنظيمية النهائية ويمكنها بدء المبيعات.

ويقول بروس فريدريش، رئيس مؤسسة Good Food Institute، وهي مؤسسة غير ربحية تتعقب اتجاهات الاستثمار في البدائل البروتينات: "أصبح المستهلكون الآن خطوة عملاقة نحو الاستمتاع باللحوم التي يحبونها دون تنازلات".

مشيرًا إلى أن الهدف إعطاء الناس طعم اللحوم دون نحر الحيوانات وبدون الأثر البيئي المرتبط بإنتاج الغذاء الحيواني التقليدي، وقد جمعت أكثر من 150 شركة مكرسة لإنتاج اللحوم والمأكولات البحرية أكثر من 2.8 مليار دولار من الاستثمارات.

فيما يقول فاليتي، وهو طبيب قلب، من خلال التدريب: "كل شيء نعرفه عن كيفية صنع اللحوم سوف يتغير، هذا حقيقي، ولكن لا تتوقع أن ترى اللحوم المزروعة في محلات البقالة حتى الآن، وتتمثل استراتيجية الشركة المنتجة لتلك اللحوم في الفترة الحالية، في بناء الوعي حول اللحوم المزروعة ، والترويج لها كطريقة لبناء نظام غذائي أكثر إنسانية واستدامة، وتعرف الشركة أن مستقبلها يعتمد على بيع الذوق أيضًا، وهو ما يفسر الشراكة مع طاهٍ حائز على نجمة ميشلان".

كيف تُصنع؟

وتصنيع اللحوم المزروعة يعتمد على مجال هندسة الأنسجة، حيث يحصل العلماء على عينات من خلايا الحيوانات عن طريق استخراج قطعة صغيرة من الأنسجة مأخوذة من الخزعة، أو عزل الخلايا من البيض، أو اللحوم المزروعة تقليديًا، أو الحصول على خلايا من بنوك الخلايا، وهذه البنوك موجودة بالفعل لأغراض مثل تطوير الأدوية واللقاحات، حسبما ذكره جوش تيتريك، الرئيس التنفيذي لشركة "Eat Just, Inc"، وهي شركة مقرها ولاية كاليفورنيا الأمريكية تصنع بدائل نباتية للبيض.

وطريقة أخذ الخزعة من الحيوان تشبه طريقة أخذ الخزعة البشرية، أي أن الحيوان لا يتعرض للأذى عند إجراء العملية، والخطوة الثانية تحديد العناصر الغذائية - الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية - التي يجب أن تستهلكها الخلايا، وبالطريقة ذاتها التي يمتلك بها الدجاج المزروع تقليديًا خلايا ويحصل على العناصر الغذائية من فول الصويا والذرة التي يتغذى عليها، وحينها يمكن للخلايا المعزولة امتصاص العناصر الغذائية في المختبر أو المنشأة.

حمام من المغذيات

وتدخل هذه الخلايا في ما يشبه حمام من المغذيات في مفاعل حيوي، في وعاءٍ كبير من الفولاذ المقاوم للصدأ، حيث تتحرك الخلايا تحت ضغط معين لخلق بيئة تسمح للخلايا بالنمو بكفاءة وأمان، وكذلك يمكن استخدام هذه العملية في إنتاج اللقاحات أو إنتاج الأدوية، أو في هذه الحالة، لإطعام الناس، فهذه العملية هي في الأساس تصنع لحوم نيئة، وذلك بحسب ما سرده المختصون في إنتاج اللحوم.

وتستغرق عينة الخلية أسبوعين لتنمو إلى الحجم المطلوب، أي "حوالي نصف المدة التي تحتاجها الدجاجة، وبعد ذلك، يتم تحويل اللحم إلى المنتج النهائي، سواء كان ذلك صدر دجاج أو كتلة صلبة، أو برجر لحم بقري أو شريحة لحم.